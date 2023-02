Iniziativa di Libera in memoria dei finanzieri Sottile e De Falco

BRINDISI - Giovedì 23 febbraio 2023, a partire dalle ore 16.30 nella piazza Sottile-De Falco, antistante Palazzo Granafei-Nervegna, il presidio Libera di Brindisi “Antonio Sottile e Alberto De Falco” organizza un’iniziativa in memoria del vice brigadiere Alberto De Falco e del finanziere scelto Antonio Sottile, che l’associazione Libera ricorda come vittime innocenti delle mafie.

All’evento, dunque, saranno presenti una rappresentanza degli studenti dell’istituto tecnico “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”, dell’istituto comprensivo Centro Br e della rete del presidio cittadino di Libera, la Guardia di Finanza e i colleghi medaglie d’oro Marras e Roscica, i rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, i ragazzi del progetto “Menamé” realizzato in collaborazione con il Percorso di Legalità e cittadinanza attiva dell’Ussm di Lecce – sede distaccata di Brindisi.

Antonio Sottile e Alberto De Falco il 23 febbraio 2000 erano in servizio di perlustrazione per la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Quella sera, sulla complanare della statale 379, a pochi passi dal santuario di Jaddico, la Fiat Punto dei finanzieri fu investita da un fuoristrada blindato guidato dai malviventi che trasportavano sigarette di contrabbando appena scaricate. Sottile e De Falco morirono quella sera nell’adempimento del loro dovere, successivamente vennero insigniti delle medaglie d’oro al valor civile insieme ai colleghi di pattuglia Edoardo Roscica e Sandro Marras.

I volontari di Libera nelle scorse settimane hanno incontrato alcune classi dell’istituto superiore e della scuola primaria per preparare gli studenti all’anniversario con il prezioso aiuto delle loro insegnanti. Nell’istituto tecnico hanno organizzato due incontri. Il primo con Salvatore Barbarossa per discutere del periodo storico tra gli anni ’90 e il 2010 a partire dalla visione del documentario “My Marlboro City” di Valentina Pedicini. Il secondo ha visto la partecipazione del procuratore della Repubblica di Brindisi, Antonio De Donno, con cui gli studenti hanno potuto approfondire lo sviluppo delle mafie e del contrabbando di sigarette in Salento, il contrasto di tali fenomeni fino a trattare le attuali dinamiche della criminalità organizzata e del suo impatto sociale, economico e culturale nel territorio. Le docenti della scuola primaria, dopo aver sensibilizzato i bambini e le bambine, hanno composto con loro una canzone che sarà eseguita durante la cerimonia.

Sarà un’occasione per ascoltare le riflessioni dei giovani e far sentire l’affetto della cittadinanza ai familiari di Antonio Sottile e Alberto De Falco, a distanza di 23 anni dalla loro scomparsa. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è organizzata anche quest’anno nel cuore della città per coltivare una memoria collettiva che generi impegno contro la criminalità organizzata presente a Brindisi.