Emergenza Ucraina: le iniziative in corso a San Vito dei Normanni

SAN VITO DEI NORMANNI - È in moto fin dai primissimi giorni di marzo, a San Vito dei Normanni, la macchina della solidarietà per far fronte all’emergenza derivante dalla guerra in Ucraina: sono soprattutto tre le azioni messe in campo grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e le varie associazioni di volontariato, umanitarie e di categoria presenti sul territorio e alla encomiabile disponibilità dei cittadini: una raccolta di farmaci, una raccolta di fondi e l’individuazione di possibili soluzioni abitative per i profughi.

Presso il Comune e, in particolare presso lo “Sportello per la Pace” (che era stato isituito all’inizio dell’anno con il dichiarato scopo di “promuovere la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione che tendano a fare del territorio comunale una terra di pace”, una terra che ha dato i natali all’apostolo della non violenza Lanza del Vasto), opera il Coordinamento Cittadino Emergenze.

La raccolta di farmaci, che periodicamente vengono consegnati alla Croce Rossa Italiana per il successivo invio alla popolazione ucraina, si sta realizzando grazie alla disponibilità di tutte le farmacie e parafarmacie della città e al gran cuore dei cittadini.

Quegli stessi cittadini che hanno già partecipato a una raccolta di viveri e indumenti e che da qualche giorno hanno iniziato a donare dei fondi (è possibile effettuare un bonifico bancario utilizzando l’Iban IT20 X030 6909 6061 0000 0172 066 intestato a Fratellanza Popolare Croce d'oro Francesco Sardelli onlus - causale “San Vito per l'Ucraina”) che saranno utilizzati per far fronte alla gestione dell'emergenza. Tutte le spese, ovviamente, saranno pubblicamente e periodicamente rendicontate dal Coordinamento Cittadino Emergenze che ha attivato una propria pagina Facebook.

Per quanto riguarda l’individuazione di soluzioni di accoglienza in città di profughi (tenendo comunque conto che i loro arrivi devono seguire uno specifico protocollo previsto dalla Prefettura, Questura e Asl), sono già tanti i cittadini che hanno dichiarato la propria disponibilità. Maggiori informazioni possono essere richieste telefonicamente, dal lunedì al venerdì e dalle ore 10.00 alle ore 13.00, allo Sportello per la Pace del Comune di San Vito dei Normanni (0831 955222), oppure inviando una mail a staffsindaco@comune.sanvitodeinormanni.br.it