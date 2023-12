Natale ancora "spento" in città: i commercianti prendono l'iniziativa

BRINDISI - Per adesso si punta soprattutto sullo spirito di iniziativa dei commercianti per far accendere le luci di Natale nel centro e nelle periferie di Brindisi. Ad oggi (lunedì 4 dicembre) l'atmosfera natalizia lascia a desiderare in città, con qualche eccezione. Una di queste è in via Marche, traversa di viale Commenda, dove gli esercenti hanno provveduto all’installazione delle luminarie.

Nei loro confronti il plauso dell’assessore alle Attività Produttive del Comune di Brindisi, Luciano Loiacono, che stamattina (lunedì 4 dicembre) presso la sala della Colonna di Palazzo Nervegna ha presentato il regolamento del contest rivolto proprio ai commercianti, per abbellire le vetrine. Al fianco dell’assessore c’erano anche la presidente di Confcommercio Brindisi, Annarita Montanaro, ed Elisa Forestiero in rappresentanza di Confesercenti.

Si tratta di un concorso che assegnerà un premio di mille euro al vincitore. A seguire sono previsti dei premi in denaro anche per il secondo e il terzo classificato. Sempre su iniziativa dei commercianti, una volta stellata dovrebbe abbellire piazza Fornari, fra corso Umberto e via Conserva. Anche in via Cappuccini, nel tratto più denso di negozi, si dovrebbero presto vedere delle luminarie.

Per quanto riguarda le iniziative all’insegna della partnership fra pubblico e privato (senza oneri a carico del Comune), l’assessore Loiacono spiega che è stato prorogato l’avviso pubblico per la realizzazione di un mercatino in piazza Cairoli, dove in settimana sarà inaugurata la pista di pattinaggio su ghiaccio installata da una società di Monopoli. La stessa si farà carico anche dell’illuminazione degli alberi.

E a proposito di alberi, Loiacono ha riferito che gli alberi di piazza Vittoria saranno illuminati da luci analoghe a quelle che dallo scorso settembre cingono le palme (per ora, una sì e una no) del lungomare, donate alla città di Brindisi dalla famiglia Montenegro, promotrice della ruota panoramica in piazzale Lenio Flacco e de luna park in occasione della festività di San Lorenzo e Teodoro.

In settimana si dovrebbe inoltre definire il quadro degli eventi e delle installazioni luminose, sulla base dell’avviso pubblico finalizzato alla ricerca di sponsor privati emanato un paio di settimane fa dall'amministrazione comunale. Si tratta, grosso modo, della stessa formula adottata negli ultimi anni dall’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Rossi. La fase di predissesto economico in cui è tuttora invischiato il Comune, evidentemente, riduce enormemente i margini di iniziativa. Certo, il confronto con altri Comuni della provincia (basti pensare alle installazioni luminose stile Zoo Safari inaugurate a Fasano e alle luminarie accese ieri sera a Ostuni), per non parlare di altri capoluoghi della regione, è impietoso.