Settimana mondiale della Croce Rossa: iniziative in programma anche a Fasano

FASANO - Tornano anche quest’anno le celebrazioni per la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, la più grande organizzazione di volontariato ad operare nel mondo. Una ricorrenza speciale che celebra la nascita del proprio fondatore, lo svizzero Henry Dunant. Per l’occasione tanti saranno gli appuntamenti promossi su scala locale, nazionale ed internazionale.

«“Poi ci siamo incontrati” è lo slogan 2023 della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa – ha affermato il Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Fasano Roberto Posado - Negli ultimi anni è cresciuta notevolmente la consapevolezza che tutto può cambiare velocemente e che quelle che consideravamo certezze diventano incredibili assenze. Quest’anno vogliamo celebrare l’impegno svolto quotidianamente dai Volontari raccontando quanto accade dopo l’arrivo della CRI nella vita delle persone e nei luoghi colpiti dalle emergenze. Sempre pronti ad ascoltare tutti, aiutare tutti e ad essere con tutti perché davanti a qualunque cosa ci sono sempre le persone».

Anche nel nostro territorio il Comitato di Fasano della Croce Rossa Italiana promuove diverse attività per celebrare l’impegno profuso quotidianamente dai volontari. Per tutta la settimana, dall’8 al 14 maggio, i volontari saranno presenti alla Mensa sociale “Paolo VI” contribuendo alla distribuzione dei pasti con turni extra, oltre quelli che il Comitato garantisce mensilmente. Inoltre, ogni giorno alle ore 06:40 e 12:35 su Radio Diaconia andrà in onda “Una pillola di Primo Soccorso” il format radiofonico ideato e realizzato dalla CRI di Fasano in collaborazione con l’emittente locale.

Oggi 8 maggio il Presidente e i Delegati alle attività della CRI hanno incontrato il Sindaco della città al quale hanno affidato il report delle attività profuse sul territorio e successivamente si è proceduto alla tradizionale consegna della bandiera della Croce Rossa che è stata issata sul balcone della sala Consiliare del Municipio, dove vi rimarrà per tutta la settimana.

Mercoledì 10 maggio a partire dalle ore 16:30 la Croce Rossa sarà in Piazza Ciaia con attività di promozione della salute, sensibilizzazione alla cultura del Primo Soccorso, manovre salvavita, formazione di massa (mass training) sulla rianimazione cardio polmonare, sicurezza stradale e divertimenti per i più piccoli con gli Operatori del Sorriso e “Ambulanza a misura di bambino”.

Venerdì 12 maggio a partire dalle ore 9.00, sempre in Piazza Ciaia, i volontari saranno impegnati nell’attività “Tuteliamo la salute” con screening del diabete e misurazione della pressione arteriosa. Contemporaneamente le scolaresche della città saranno impegnate in “Ambulanza a Misura di bambino”. Nel pomeriggio, invece, si procederà con una distribuzione solidale eccezionale alle famiglie assistite dagli Operatori del nostro Sportello Sociale.

«Ognuno può fare la sua parte! – ha continuato Posado - Sostenere la Croce Rossa Italiana significa scegliere chi aiuta ogni giorno coloro che sono in un momento di difficoltà».