Dodici anni fa l'attentato alla Morvillo Falcone: un corteo in memoria di Melissa Bassi

Nella giornata di domani (domenica 19 maggio) ricorrerà il 12esimo anniversario dall’attentato all’esterno della scuola Morvillo Falcone, in cui perse la vita Melissa Bassi. La studentessa mesagnese sarà ricordata con un corteo che si svolgerà lunedì mattina (21 maggio), per le vie di Mesagne. Si partirà alle ore 10, nel piazzale del Penny Market. A seguire si svolgerà una messa nella chiesa Matrice, seguita da visita al cimitero.

L’iniziativa rientra nell’ambito del programma “Condividiamo rispetto”, promosso dall’amministrazione comunale. Il calendario degli eventi, fino ai primi di giugno, include gli appuntamenti a tema in collaborazione con le Scuole del territorio.

Melissa Bassi sarà ricordata anche dalla “Gioventù Nazionale Brindisi” che deporrà un fascio di fiori in sua memoria. “Noi ragazzi – si legge in una nota del Movimento a firma del coordinatore cittadino, Giuseppe Blasi - all’epoca poco più che bambini quando si verificò quell’atto disonorevole, vogliamo in questo modo preservare il ricordo di Melissa, e quello delle sue amiche ferite nell’attentato, consci che in tutti noi resta una ferita che non si rimarginerà”.

“Al ‘mondo dei grandi’ – afferma ancora Blasi - impegnati in tante celebrazioni che durano solo un giorno, chiediamo che l’attenzione resti alta verso il mondo dei ragazzi, dalla scuola alle strade, per aiutarci a vivere e crescere in un mondo sempre migliore, affinché le nuove generazioni possano crescere e maturare nel migliore dei modi in attesa che arrivi il loro turno di assumersene la responsabilità e farsene carico a loro volta”.

