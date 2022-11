Inner Wheel Club e Andos insieme contro la violenza sulle donne

BRINDISI - Il 24 novembre scorso, le donne dell’Inner Wheel Brindisi Porta d’Oriente e l’Andos di Brindisi, Associazione donne operate al seno, con l'adesione della “Fondazione Di Giulio” hanno organizzato un incontro dal titolo “Giornata Contro la violenza sulle donne” per ricordare e manifestare solidarietà e vicinanza alle vittime di maltrattamenti, abusi e femminicidi ed in generale per combattere le discriminazioni e le disuguaglianze di genere.

Dopo l'apertura dei lavori a cura della presidente del club I.W. Brindisi Porta D'Oriente dr.ssa Mirella Tondo e dell'Andos di Brindisi, sono intervenuti la dr.ssa Annamaria Calabrese in qualità di presidente della commissione Pari Opportunità dell’Amministrazione comunale di Brindisi, il dr. Roberto Comunale Psicologo e vicepresidente della Cooperativa “Solidarietà e Rinnovamento” e la dr.ssa Francesca Giannone Psicologa e Psicoterapeuta.

La violenza contro le donne rappresenta una delle violazioni dei Diritti Umani più diffuse, persistenti e devastanti che, ancora oggi, non sempre viene denunciata a causa dell’impunità, del silenzio e della vergogna. La violenza, in tutte le sue forme, si radica e progredisce nella disuguaglianza e nella discriminazione.

Citando l’Articolo 1 della Dichiarazione sull’Eliminazione della Violenza contro le Donne, emanata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993, la presidente dell'Inner Wheel “Brindisi Porta d'Oriente” ricorda come debba essere stigmatizzato "ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”.

La presidente della commissione Pari Opportunità ha sottolineato che la violenza verso la donna oggi risulta essere una problematica sociale che, traendo origine dalla storica e radicata cultura della differenza di genere, resta ancora molto presente in vari ambiti della vita quotidiana per cui deve essere contrastata e contestata sempre e con forza. A tal proposito, anche nell’ambito del ruolo istituzionale ricoperto, dichiara che sono state intraprese iniziative finalizzate ad avversare e contenere azioni ed atti istituzionali contrari alla parità tra i sessi.

Dopo aver descritto l'evoluzione storica e la funzione sociale ricoperta sul territorio del capoluogo brindisino dalla Cooperativa Crisalide, il dr. Roberto Comunale ha esposto le attività svolte dagli operatori del Centro Antiviolenza a protezione e tutela delle donne vittime di violenza.

Oltre ad interventi integrati di prevenzione e di protezione rivolti alle donne vittime o a rischio di violenza, il Centro promuove anche interventi rivolti agli uomini aggressori affinchè acquisiscano consapevolezza dei propri comportamenti sbagliati ed apprendano strategie e strumenti per porvi fine.

A seguito di una toccante narrazione di alcune donne presenti, è stato possibile confrontarsi e concludere con la certezza che nessuna legge potrà mai essere veramente efficace quanto la prevenzione finalizzata all’educazione delle nuove generazioni per arrivare al raggiungimento dell’uguaglianza di genere come valore universale.