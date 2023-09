Innovazione, cultura e connessioni: al via il progetto "Galattica"

CEGLIE MESSAPICA – Sarà presentato domenica 10 settembre 2023, alle ore 18.30, il progetto Galattica che coinvolge il Comune di Ceglie Messapica. E’ la nuova iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di A.R.T.I. (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) finalizzata a fornire ai giovani - dai 15 ai 35 anni - servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione e a promuovere azioni di animazione territoriale all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile.

Le attività progettuali del nodo di Ceglie Messapica saranno rese note presso lo scenario di Retroscena (via Beato Angelico), luogo di aggregazione e formazione giovanile, all'interno della cornice della seconda edizione del Ceglie Young Festival, l’evento che celebra l'arte, la musica e la cultura come strumenti di connessione tra le giovani menti creative. Infatti, in occasione della giornata conclusiva del festival, il World Café rappresenterà il fulcro interattivo dove i partecipanti saranno coinvolti attivamente nell'emersione di soluzioni fresche e stimolanti, nell'approfondimento di argomenti rilevanti e nella generazione di riflessioni profonde.

Alla conferenza stampa interverranno Mirko Lodedo, rinomato compositore e direttore artistico, noto per la sua capacità di fondere la tradizione con l'innovazione, Giulio Ferretto, esperto facilitatore di processi creativi e partecipativi, Angelo Palmisano, sindaco di Ceglie Messapica, Francesco Pagnelli, presidente dell'Associazione Dante Alighieri Ets che contribuirà all'implementazione e alla diffusione del progetto nella comunità locale e Loredana Nisi in rappresentanza del gestore del nodo di Ceglie Messapica.

Galattica è una occasione per Ceglie Messapica, in particolare per i giovani che grazie ai diversi laboratori e sportelli che saranno attivati in città potranno trovare la propria strada, portare alla luce talenti che non sapevano di avere, prendere maggiore coscienza di sé, chiedere aiuto a professionisti in grado di dare risposte puntuali. Galattica è già una realtà ben avviata in altri Comuni della Puglia, un vero e proprio ponte tra i bisogni, anche quelli inespressi, dei giovani e la comunità che ruota intorno.