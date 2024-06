Innovazione nel settore dei serramenti, “Missione Italia” fa tappa a San Pietro

SAN PIETRO VERNOTICO – Farà tappa a San Pietro Vernotico il secondo evento di “Missione Italia”, il tour di conferenze organizzato dal consorzio gammista di sistemi per serramenti in alluminio ad alta efficienza energetica ALsistem per celebrare 30 anni di impegno, innovazione e Made in Italy nel settore dei serramenti.

Ad ospitare l’incontro pugliese, in programma venerdì 7 giugno 2024, a partire dalle ore 9.30, sarà la rinnovata sede dell’azienda Sael Sistem (S.P. 84 - Contrada Pucciarruto - Zona Pip).

Un’opportunità unica per progettisti, ingegneri, serramentisti e imprenditori di incontrarsi, confrontarsi e guardare insieme al futuro del settore edilizio. Diversi gli interventi che si susseguiranno durante la giornata, a cura di ricercatori, docenti universitari, architetti e progettisti, che affronteranno tematiche di grande attualità e rilevanza. Gli argomenti trattati spazieranno dall’architettura green alla sostenibilità, dai bonus fiscali alla progettazione circolare, dall‘intelligenza artificiale alla ricerca di nuovi materiali e tecniche innovative.

Al dibattito interverranno in qualità di speakers portando il proprio contributo Alessandro Margherita, professore Phd del dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione Università del Salento, Federico Della Puppa, economista, Pietro Gimelli, direttore generale Unicmi, Andrea Novembre, architetto e designer, Federica Sanchez, architetto e ricercatore in Neuroscienze e Lorenzo Lafronza, direttore tecnico master. Ospite anche Massimo Durazzi, presidente Unicmi.

Si tratta di un evento a impatto zero: le emissioni di Co2 derivanti dall’organizzazione, stimate in 1.600 kg, saranno compensate piantando alberi di ulivo nelle campagne salentine nei pressi di Otranto. Per l’occasione, saranno realizzati complementi e accessori di design con scarti di lavorazione dell’alluminio da parte di un gruppo di studenti dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, coordinato dalla professoressa di architettura e design Stefania Galante.

La partecipazione da parte di architetti e ingegneri vale per l’assegnazione dei Cfu. Il tour proseguirà a Volpiano e fino al mese di dicembre ‘24 toccherà nove città italiane, da Lamezia Terme a Sestu, con conferenze dedicate che vedranno avvicendarsi oltre 50 speakers.

L’evento è patrocinato da Save The Planet, Unicmi e Anfit ed è realizzato in collaborazione con Monticelli, Ensinger, Master, Allit, Posa, Atel e con la collaborazione tecnica di Lombardini 22 e Strobilo.

Per partecipare alla tappa di San Pietro Vernotico è necessaria l’iscrizione, da effettuare al link https://alsistem-event.com/.