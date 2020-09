Inquinatori sempre in azione: sversato olio motore sull'asfalto

SAN PIETRO VERNOTICO - Gli agenti della Polizia locale hanno provveduto a far rimuovere le macchie oleose dall’asfalto nel giro di qualche ora, ma resta la rabbia per l’ignobile gesto. Un gesto che continua a dimostrare la mancanza di rispetto verso l’ambiente. Qualcuno, probabilmente approfittando dell’abbondante pioggia che si è abbattuta nella notte, ha sversato sostanze oleose sull’asfalto. Al “Paisello”, una piccola contrada alle porte di San Pietro Vernotico. Abitata da decine di famiglie.

Ma l’olio non va via con la pioggia e questa mattina i residenti si sono svegliati con pozzanghere oleose e maleodoranti. Tanto che hanno dovuto chiudere le finestre. L’aria era diventata irrespirabile e la strada un manto di acqua mista a olio motore.

Immediate le segnalazioni al comando della Polizia locale, ai carabinieri e agli uffici comunali. Sul posto si è recata una pattuglia dei vigili che ha richiesto l’intervento della ditta Tarantini, che si occupa della pulizia dell’asfalto per conto della “Sicurezza e Ambiente”. La strada era piena di materiale oleoso di natura chimica. È stato aspirato e la zona bonificata ma resta l’amarezza per un gesto così vergognoso.

I residenti non pensano a un guasto meccanico di qualche automobilista in panne, ma a qualche sversamento volontario. “Non c’è proprio rispetto per l’ambiente, sembra che chiunque può fare quello che vuole per strada - lamenta un cittadino - non è la prima volta che vengono sversate sostanze di questo genere, non è possibile che si continua a inquinare in questo modo e che gente così agisce indisturbata. Siamo stanchi”.

