Asl Brindisi: si insedia il commissario straordinario Giovanni Gorgoni

BRINDISI – Nella giornata di oggi si è insediato presso gli uffici dell’Asl Brindisi il commissario straordinario Giovanni Gorgoni, nominato dalla Regione Puglia a seguito delle dimissioni rassegnate dal direttore generale, Flavio Maria Roseto. Si formalizza quindi il passaggio dalla gestione ordinaria a quella straordinaria dell’azienda sanitaria, nelle more dell’espletamento del procedimento per la nomina del nuovo manager.

Giovanni Gorgoni è Direttore Generale di Aress Puglia (Agenzia regionale strategica per la salute ed il sociale) e il presidente di Euregha (European Regional and Local Health Authorities). È anche tesoriere di EuroHealthNet e professore universitario di management pubblico. In passato ha diretto in Puglia il Dipartimento regionale della Salute e due aziende sanitarie locali.