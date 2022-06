Si è insediato il nuovo Consiglio dei Geometri della provincia di Brindisi

BRINDISI - In data 13 giugno 2022 si è insediato il nuovo Consiglio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Brindisi per il quadriennio 2022 - 2026. A seguito delle elezioni tenutesi nei giorni 27 e 28 maggio 2022 sono stati eletti i geometri: Otello Marcello Coccioli, Cosimo Franceschiello, Francesco Natola, Tommaso Biasi, Marcello Bracciale, Mirko Taliento, Leonardo Martellini, Gianpiero Massaro e Daniela Miccoli.

Nella seduta di insediamento il nuovo Consiglio provinciale ha provveduto a riconfermare il presidente nella persona di Otello Marcello Coccioli, il segretario Francesco Natola e il tesoriere Marcello Bracciale ed è stato poi nominato vicepresidente Cosimo Franceschiello.

Il presidente Otello Marcello Coccioli ha ringraziato i consiglieri uscenti Camassa e Buongiorno per il prezioso contributo dato al collegio sino ad oggi; i consiglieri riconfermati , Cosimo Franceschiello, Francesco Natola, Tommaso Biasi, Marcello Bracciale, Mirko Taliento, Leonardo Martellini e i nuovi entrati nel consiglio Gianpiero Massaro e Daniela Miccoli, per la fiducia accordatagli per questo nuovo mandato e non per ultimi e tutti i colleghi che, con senso di responsabilità, hanno preso parte alla tornata elettorale.

Valorizzare, qualificare e tutelare la figura professionale del geometra, competenze, rapporti con gli enti, sono solo alcuni dei molti problemi da affrontare nel prossimo quadriennio con il supporto degli iscritti per la risoluzione degli stessi, si legge in un comunicato del Collegio dei geometri.Si conclude la nota: "I geometri sono e vogliono essere un punto di riferimento nel panorama delle professioni tecniche e questo sarà un obiettivo di tutto il consiglio appena insediatosi".