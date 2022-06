Ambito Br4. Integrazione scolastica per diversamente abili: domande entro l'8 luglio

MESAGNE - L’ambito territoriale sociale Br4 informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di fruizione del servizio di integrazione scolastica specialistica per l’anno scolastico 2022/2023 in favore degli alunni diversamente abili iscritti alle scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e alla scuola Paritaria residenti nei Comuni di Mesagne, Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre Santa Susanna.

‘Le figure dell’educatore professionale e dell’operatore socio-sanitario - spiega il presidente del Consorzio Br4, Antonio Calabrese - sono state introdotte col fine di integrare il supporto educativo e funzionale garantito da docenti e insegnanti di sostegno e con l’obiettivo unico di facilitare i processi di apprendimento e la socializzazione dei bambini e dei ragazzi con disabilità, attraverso interventi integrati che favoriscono l’autonomia e il miglioramento delle abilità cognitive e relazionali’. La domanda di accesso al servizio, completa di documentazione sanitaria aggiornata, dovrà essere presentata entro il prossimo 8 luglio secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico.

Possono inoltrare domanda i genitori, tutori o curatori di alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che alla data di presentazione della domanda siano residenti nei territori dei Comuni dell’Ats Br4 e si trovino in condizioni di handicap grave ex L. 104/92, art. 3, comma 3 o comma 1 accertato dalla competente commissione sanitaria. L’avviso pubblico completo e il modello di domanda da compilare per inoltrare la richiesta sono disponibili sui istituzionali del Consorzio Br4 e dei Comuni che fanno parte dell’ambito territoriale sociale Br 4.