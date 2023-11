Integrazione scolastica disabili: l'open day presso la Provincia di Brindisi

BRINDISI - Venerdì 10 novembre, alle ore 16.00, nel Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi si terrà l'open day - Festa dell'accoglienza - del Servizio di integrazione scolastica disabili (anno scolastico 2023/2024). L’evento, promosso anche quest'anno da Provincia di Brindisi e Socioculturale, è rivolto a utenti, famiglie e operatori.

Interverranno, tra gli altri, il maestro Nicola Pio Nasca, musicista non vedente, unico in Italia ad aver conseguito una laurea al conservatorio Niccolò Piccinni di Bari in pianoforte e orchestra; Tonio e Meri, Paola Giglio e Maximiliano Montero.