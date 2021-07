Integrazione scolastica: modalità on line per istanze di accesso e rinnovo

La Provincia di Brindisi sta dando corso al piano di informatizzazione finalizzato a far crescere la qualità dei servizi forniti alla cittadinanza, in particolare agli studenti disabili

BRINDISI - La Provincia di Brindisi, dando corso al piano di informatizzazione finalizzato a far crescere la qualità dei servizi forniti alla cittadinanza, ha introdotto la modalità online di compilazione delle istanze di nuovo accesso e di rinnovo ai seguenti servizi di integrazione scolastica: trasporto scolastico assistito per studenti disabili gravi frequentanti le scuole medie superiori della Provincia di Brindisi; integrazione scolastica per studenti disabili gravi frequentanti le scuole medie superiori della Provincia di Brindisi; assistenza specialistica alla comunicazione per gli studenti disabili sensoriali frequentanti le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Brindisi.

L’istanza potrà essere presentata direttamente, tramite apposita piattaforma, su: www.integrazionescolastica.provincia.brindisi.it.

Per i servizi del trasporto scolastico l'accesso sarà disponibile già dal 7 luglio 2021 e a breve sarà comunicata la data anche per l'accesso agli altri due servizi. Per l'accesso online è necessario disporre: codice fiscale del richiedente; numero di telefono mobile del genitore, tutore o curatore richiedente l'accesso.

Lo staff della Provincia, presso il segretariato sociale, sarà a disposizione per fornire ogni necessaria assistenza tecnica e supporto per l'invio delle domande, previo appuntamento da prendere negli orari e contattando la referente del servizio Fiora Leo al numero 0831-565450.