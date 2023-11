Integrazione scolastica: in Provincia si è tenuta la Festa dell'accoglienza

BRINDISI - Divertimento e condivisione, le parole d’ordine di un pomeriggio coinvolgente che ha animato il salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, tra sorrisi, balli e spensieratezza: grande successo per l’Open Day - Festa dell'Accoglienza del Servizio di Integrazione Scolastica Disabili (anno scolastico 2023/2024), l’evento promosso da Provincia di Brindisi e Socioculturale. Una festa rivolta a utenti, famiglie e operatori che hanno risposto numerosi all’insegna dell’allegria e della voglia di stare insieme.

“Se proviamo ad imparare divertendoci e stando bene insieme, possiamo imparare di più e meglio: è questo in fondo lo scopo della festa di inizio anno scolastico. Un’occasione per conoscerci tutti un po’ meglio e lavorare in sinergia per il bene dei ragazzi”, ha affermato nel corso del suo saluto la dottoressa Fernanda Prete, dirigente dell’Area 1 della Provincia di Brindisi. Grande soddisfazione è stata espressa nel corso del suo intervento anche dall’avvocato Alessandro Nocco, referente di Socioculturale.

Ospite della serata il maestro Nicola Pio Nasca, musicista non vedente, unico in Italia ad aver conseguito una laurea al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari in pianoforte e orchestra; hanno animato la festa Tonio e Meri, Paola Giglio e Maximiliano Montero.