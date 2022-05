“L’intelligenza artificiale in Sanità”: corso di formazione per operatori sanitari

BRINDISI - “L’intelligenza artificiale in Sanità” questo il tema di un Corso di formazione organizzato e promosso dall’Ordine dei medici hirurghi ed odontoiatri della Provincia di Brindisi che si svolgerà il 21 maggio prossimo a partire dalle ore 8 presso Tenuta Moreno a Mesagne SS7 Brindisi-Taranto (uscita Latiano est).

Il corso inserito nel Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità e rivolto a tutti coloro che operano in campo medico, vedrà la presenza del dott. Arturo Antonio Oliva, Presidente OMCeO Brindisi, dott. Flavio Roseto, Direttore Generale Asl Brindisi. Nell’ambito dell’evento relazioneranno: dott. Sergio Barbieri, direttore Dipartimento neuroscienze ospedale Maggiore Policlinico Milano; dott. Giovanni Gorgoni, direttore Generale AReSS Puglia; dott. Giorgio Oliva, laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria e specializzato in Ortognatodonzia presso l’Università degli Studi di Brescia; dott. Alberto Oliveti, presidente Enpam; dott. Giovanni Scambia, direttore scientifico e presidente del Comitato esecutivo della Fondazione Policlinico Universitario “ Gemelli” – Irccs.

L’applicazione dei modelli e delle tecnologie di intelligenza artificiale in Sanità oggi è un importante sostegno alle organizzazioni sanitarie al fine di ottenere il massimo dai loro dati e dalle loro risorse, aumentando l'efficienza e migliorando le prestazioni dei flussi di lavoro clinici e operativi, dei processi e delle operazioni finanziarie. L’evento così proposto rappresenta un’occasione di formazione e arricchimento professionale per tutti gli operatori sanitari. Il Corso, inoltre, è dotato di 6 crediti Ecm.

Per la partecipazione è necessario iscriversi compilando il modello di iscrizione allegato ed inviarlo tramite mail a : omceobr@libero.it oppure al Fax 0831-512063