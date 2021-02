Consorzio Asi: "La giunta regionale verifichi le consulenze esterne"

BRINDISI - Il consigliere regionale Paride Mazzotta (Forza Italia) ha depositato un'altra interrogazione diretta alla giunta regionale sulle consulenze esterne del Consorzio Asi di Brindisi, sui cui conti la Regione ha avviato una verifica, dopo la bocciatura del bilancio 2019 da parte del collegio dei revisori dei conti. Mazzotta si è rivolto al governo regionale poiché questo “ha funzione di verifica e controllo - rimarca - sugli atti dell’ente”. “Ed è – afferma Mazzotta - esattamente quanto richiedo nell’interrogazione: la Giunta deve fare richiesta di accesso agli atti per avere un quadro preciso delle consulenze esterne affidate dall’ente negli ultimi anni. E’ una richiesta dovuta perché la mancata approvazione del bilancio 2019 continua ad essere questione nebulosa e poco chiara. C’è bisogno di un confronto pubblico sulla vicenda: sono tutti aspetti che ci interessano in qualità di legislatori regionali perché il Consorzio è costituito da enti pubblici e, quindi, i cittadini hanno diritto di vederci chiaro”.

La questione riguardante l’affidamento delle consulenze esterne da parte del Consorzio Asi di Brindisi era stata sollevata nei giorni scorsi dal coordinamento cittadino di Left Brindisi, attraverso una nota in cui rimarcava che il “consulente scelto dal presidente Domenico Bianco con un incarico di oltre 30.000 euro a fronte di quello per poche migliaia di euro affidato a suo tempo ad altro professionista brindisino, non solo è costato di più ma ha fatto perdere tempo, soldi e ha contribuito a dare una impressione se non di mala gestione, ma di cattiva sì”. Left invitò inoltre “qualcuno dei soci, Comune di Brindisi e provincia in testa”, a verificare “anche quali altri incarichi e affidamenti esterni sono stati dati in questi anni, la loro provenienza e il loro legame con gli interessi dei componenti il Cda dell’Asi”.