Collegamenti aerei Brindisi-Roma: "Si istituisca un tavolo con i vettori e Adp"

“Sui collegamenti aerei tra Brindisi e Roma abbiamo chiesto oggi al viceministro dei Trasporti, durante il question time in Commissione, di istituire un tavolo con i vettori presenti in Puglia e Aeroporti di Puglia, al fine di dare soddisfazione ai diritti e alle esigenze dei cittadini del sud della nostra Regione”. Così i deputati pugliesi di Forza Italia, Andrea Caroppo e Mauro D’Attis, a margine dell’audizione di oggi che hanno richiesto in Commissione Trasporti.

“Come è ormai noto - aggiungono - dal primo dicembre scorso è stato soppresso il volo Brindisi-Roma delle ore 6.15, primo volo mattutino che consentiva a brindisini, leccesi e tarantini non solo di raggiungere Roma, ma anche di accedere, una volta raggiunta la Capitale, alle rotte internazionali e intercontinentali senza dover partire il giorno prima. Ita Airways è l’unica compagnia che garantiva al mattino presto questa rotta, in quanto l’irlandese Ryanair, nonostante i fondi regionali ricevuti e benché abbia recentemente presentato 45 rotte per gli aeroporti pugliesi nella stagione invernale, non copre tutti i giorni della settimana il collegamento con la Capitale a quell’ora del mattino”.

“Ad aggravare ulteriormente la situazione si aggiunge il fatto che il primo treno utile per Roma è il Frecciargento di Trenitalia in partenza da Lecce alle 6.05 e da Brindisi alle 6.28 che arriva nella Capitale solo in tarda mattinata alle 11.55. Brindisi è l'unica aerostazione d'Italia da cui vola Ita Airways a non avere dal 1° dicembre 2022 il volo in prima mattinata con destinazione Roma Fiumicino, volo che invece è previsto anche in aeroporti con un numero di passeggeri inferiore, come Lamezia Terme, Firenze, Alghero, Genova, Trapani, Trieste e Reggio Calabria. A seguito della nostra denuncia, Aeroporti di Puglia si è attivata e, così, il volo sarà riattivato dal prossimo 30 dicembre. Ora, poiché i cittadini del Salento meritano tutela e concretezza, l’auspicio è che si convochi a stretto giro il tavolo per un confronto sulle ragioni di quanto accaduto, ma soprattutto per condividere strategie positive per il futuro”.

Sopralluogo in aeroporto il 10 dicembre

Aeroporti di Puglia, intanto, fa sapere che sarà il presidente della stessa Adp, Antonio Maria Vasile, ad accompagnare i consiglieri regionali di opposizione durante il sopralluogo previsto per sabato 10 Dicembre nell’aeroporto del Salento. Accolta quindi la richiesta di un sopralluogo congiunto da parte dei consiglieri Caroli, Pagliaro, Conserva, De Blasi, Mazzotta, Gabellone e Scalera. “Nell’ottica della collaborazione che abbiamo sempre dimostrato – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – sabato sarò a Brindisi per raccogliere le richieste dei consiglieri e per informarli in merito al corposo piano di sviluppo che riguarda l’aeroporto del Salento”.