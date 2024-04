Case popolari, Arca Nord: "Oltre 900mila euro per interventi di manutenzione in provincia"

Arca Nord Salento ha approvato una serie di interventi di recupero e manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in sei Comuni del Brindisino, incluso Brindisi, per un importo di 952.569 euro, erogato dalla Regione Puglia. Lo comunica il commissario straordinario dell’ente, Cosimo Casilli. L’approvazione è a cura del direttore Domenico De Stradis e dell’ingegnere Marta Melis, del servizio manutenzione.

Gli interventi riguarderanno 15 alloggi a Brindisi, che saranno interamente ripristinati e resi abitabili attraverso opere di ordinaria e straordinaria manutenzione e immediatamente riassegnati a nuovi aventi diritto sulla base della graduatoria ordinaria da parte dei Comuni di Brindisi

Tali risorse consentiranno di intervenire anche nei Comuni di Erchie, San Donaci, Mesagne e Fasano dove gli alloggi saranno oggetto di urgenti interventi di messa in sicurezza mentre nel Comune di Latiano riguarderanno il ripristino e messa in sicurezza di un’intera palazzina.

I tempi di realizzazione degli interventi sono stimati in circa 12 mesi.

Gli interventi si inseriscono, come dichiarato dall’assessora Regionale all’Ambiente e Politiche Abitative Anna Grazia Maraschio, “nell’ottica di un potenziamento dell’offerta abitativa, sia in termini qualitativi che quantitativi, grazie al recupero di alloggi inabitabili (precarie condizioni degli standard minimi di abitabilità) e consentendo la messa in sicurezza e l’agibilità di alcuni immobili non ancora interessati da interventi di radicale manutenzione”.

