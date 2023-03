Interventi di manutenzione nel centro cottura: sospeso servizio mensa 

SAN PIETRO VERNOTICO - Servizio mensa sospeso a San Pietro Vernotico, lunedì 12 marzo (e venerdì scorso) per interventi di manutenzione ordinaria nei locali che ospitano il centro cottura, sito in via Sant'Antonio.

In una nota inviata agli organi di informazione l'amministrazione spiega che "A seguito di controlli effettuati nei locali del Centro Cottura Comunale siti in via S. Antonio, gestiti attualmente dalla ditta aggiudicataria dell’appalto, è emersa la necessità di effettuare interventi manutentivi ordinari al fine di rendere il servizio in linea con le norme igienico sanitarie".

"Si è proceduto ad effettuare sopralluoghi congiunti per concordare i lavori ad eseguirsi, e le risultanze sono state fatte proprie dalla ditta che, nella immediatezza, ha dato esecuzione a quanto necessario e sta completando i predetti lavori".



"A partire da martedì prossimo servizio mensa riprenderà regolarmente. Ci si scusa per il disagio causato agli alunni, alle famiglie ed ai docenti, ma si è convinti di condividere l’esigenza di ritenere prioritaria la sicurezza e l’igiene degli ambienti nei quali sono prodotti/preparati i cibi somministrati ai ragazzi".Dai controlli effettuati nel centro cottura sarebbero emersi problemi legati strettamente alla manutenzione della struttura. Nessuna irregolarità legata alla preparazione e conservazione dei pasti.