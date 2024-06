Interventi nelle marine: installata rampa accesso alla spiaggia e bidoni su arenili

TORCHIAROLO - Una rampa di legno che consente un accesso più agovole alla spiaggia e bidoni sull'arenile per la differenziazione dei rifiuti. Affidati i lavori per la manutenzione e messa in sicurezza delle strade delle marine. Sono questi i nuovi interventi dell'amministrazione comunale di Torchiarolo sulle marine di loro competenza. Si tratta di Torre San Gennaro, Lido Presepe, Lido Cipolla, Lendinuso e Canuta. La notizia di rampa e contenitori è stata data attraverso la pagina Facebook del Comune in cui viene rivolto anche un invito alla collaborazione: "La spiaggia è un bene comune e la collaborazione di ognuno è necessaria per mantenerla pulita".

"È stata installata una nuova rampa di accesso alla spiaggia in prossimità di piazza Garibaldi a Torre San Gennaro, per agevolare il passaggio e renderlo più sicuro. Sono stati posizionati i trespoli sulle spiagge torchiarolesi. I contenitori sono distinti per tipologia di rifiuto: plastica e metalli, vetro, organico, secco residuo. Per il bene dell'intera comunità, raccomandiamo un adeguato utilizzo dei cestini, conferendo i rifiuti in maniera adeguata".

Per quanto riguarda la manutenzione delle strade, invece, i lavori, dell'importo di 12mila euro, sono stati affidati alla ditta Savina costruzioni Sas di Savina Francesco & c. con sede in Veglie (Le) e prevedono la "manutenzione e messa in sicurezza delle strade delle marine di Torchiarolo mediante chiusura delle buche e la sistemazione della strada di via Unità d’Italia, ricadente nel centro abitato di Torchiarolo".