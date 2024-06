Interventi nelle marine: "Lido Cipolla e Lido Presepe completamente dimenticati"

TORCHIAROLO - Dopo la pubblicazione dell'articolo sugli interventi nelle marine di competenza del Comune di Torchiarolo riguardanti il posizionamento di bidoni porta rifiuti sugli arenili e la sistemazione del manto stradale molti cittadini hanno esternato malcontento sia attraverso i social che contattando direttamente la redazione di questo giornale. La lamentela riguarda la disparità di trattamento tra Lido Presepe e Lido Cipolla con Torre San Gennaro Lendinuso. L'amministrazione attraverso un post su Facebook aveva annunciato che "È stata installata una nuova rampa di accesso alla spiaggia in prossimità di piazza Garibaldi a Torre San Gennaro, per agevolare il passaggio e renderlo più sicuro. Sono stati posizionati i trespoli sulle spiagge torchiarolesi. I contenitori sono distinti per tipologia di rifiuto: plastica e metalli, vetro, organico, secco residuo".

Ma per 'spiagge torchiarolesi' si intendono solo Torre San Gennaro e Lendinuso, escluse le due località balneari minori (Cipolla e Presepe). Un residente di Lido Cipolla, una frazione abitata da una ventina di famiglie, subito dopo la pubblicazione dell'articolo si è recato sulla spiaggia per controllare se anche sull'arenile in corrispondenza di questa località erano stati posizionati i bidoni porta rifiuti. Nessuna traccia. Ma solo degrado e abbandono, pietre e costone di contenimento della falesia crollato. Disservizi di ogni genere per una striscia di costa frequentata da decine e decine di famiglie (non solo residenti) per tutta la stagione estiva.

"Ho percorso tutto il tratto di costa da Torre San Gennaro a Lendinuso ma non solo non c'era traccia di bidoni ma l'intera zona versa in stato di degrado. Perchè? Perchè queste zone sono sempre dimenticate? Eppure si tratta di tratti di litorale caratteristici con acqua limpida e di una bellezza incontaminata. Ogni anno si ripresenta lo stesso problema: queste zone sono completamente dimenticate e anche pericolose".