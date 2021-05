Albero a rischia caduta: intervengono i vigili del fuoco

Intervento in via Torpisana. Pompieri sul posto con una partenza e un'autoscala

BRINDISI – Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza un grosso albero di pino che da un momento all’altro sarebbe potuto cadere sull’asfalto. E’ accaduto oggi pomeriggio (martedì 4 maggio) in via Torpisana, nei pressi dell’incrocio con la strada per Canale Patri. Sul posto si sono recati una partenza e un’autoscala. Le operazioni sono andate avanti per circa un’ora. Un breve tratto di strada è stato interdetto al traffico fino all’eliminazione del pericolo.

