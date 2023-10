Giochi Mediterraneo, Pinto: "La gatta frettolosa rischia di fare i figli ciechi”

BRINDISI - “La gatta frettolosa che rischia di fare i figli ciechi”. L’ex assessore allo Sport del Comune di Brindisi, Oreste Pinto, si esprime così sulla delibera con cui la giunta di Brindisi ha approvato i documenti di indirizzo per il revamping dello stadio Fanuzzi e il miglioramento della viabilità intorno al PalaPentassuglia, in vista dei Giochi del Mediterraneo in programma nel 2026 a Taranto.

Il documento è stato approvato nelle stesse ore in cui si consumava uno strappo fra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il ministro Raffaele Fitto, a seguito di un incontro che si è svolto a Roma.

“Davanti all'esigenza di andare tutti uniti e non forzare la mano – scrive Pinto in un post sul suo profilo Facebook - il Comune di Brindisi che fa? Il giorno precedente all'incontro campale di Roma tira fuori una delibera in cui prende posizione a favore di una parte, approvando documenti di indirizzo alla progettazione per tre impianti che, udite udite, allo stato, non fanno parte dell'unico masterplan approvato”.

“Una delibera - afferma Pinto - che mi risulta sia stata concordata in un fugace incontro senza attendere il parere dell'oste, ossia quel Comitato che, legge alla mano, sarà chiamato a dare l'ultima parola sul programma dei Giochi e sugli impianti nei quali si disputeranno le gare”.

“Personalmente – scrive ancora Pinto - nutro forti dubbi che, in un periodo di vacche magre, possa essere regalato un milione di euro per ristrutturare il precampo, un impianto che non sarà né sede di gara, né campo di allenamento. E sono ancora più scettico che sia stata una buona idea precisare che i lavori di adeguamento della viabilità e di costruzione di parcheggi da eseguire in contrada Masseriola siano al servizio del PalaPentassuglia. Siete davvero sicuri che quell'impianto, così come è oggi, senza alcuna modifica, sia idoneo per i Giochi?”

Pinto si chiede: “Cosa costava attendere qualche altro giorno per avere la certezza di quali siano gli impianti finanziabili senza sprecare tempo e denaro per progetti (e relativi fondi) che rischiano di essere dichiarati non ammissibili?”. “In tutta la nebbia che ammanta i Giochi del Mediterraneo – conclude - c'è una sola certezza: a Brindisi non ci facciamo mai mancare nulla. Nemmeno la gatta frettolosa che rischia di fare i figli ciechi”.