La palestra del "Morvillo Falcone" sarà intitolata a Melissa Bassi

BRINDISI – Il Comune di Brindisi ha dato l’ok alla proposta di intitolazione della palestra dell’istituto “Morvillo Falcone” di Brindisi a Melissa Bassi. In questo modo verrà reso omaggio al ricordo della studentessa che la tragica mattina del 29 maggio 2012, a soli 16 anni, perse la vita nell’attentato perpetrato all’esterno della scuola di via Galanti, dove altre studentesse rimasero gravemente ferite. L’iter per l’intitolazione è partito il 20 maggio 2021, con una delibera del coniglio di istituto. Lo scoro 2 dicembre l’ufficio scolastico regionale per la Puglia (ambito territoriale per la Provincia di Brindisi) ha chiesto all’amministrazione comunale di esprimere le proprie valutazioni rispetto a tale proposta.

La circolare del ministero Pubblica istruzione del 12 novembre 1980 che disciplina l’intitolazione di scuole, aule e locali interni alle scuole a persone decedute da meno di 10 anni prevede infatti che l’istanza debba essere presentata dall’Ufficio scolastico regionale al prefetto competente, corredata da copia del verbale del consiglio di Istituto e della deliberazione della Giunta Comunale del Comune ove è ubicata la scuola o aula da intitolare.

In una relazione a firma del sindaco Riccardo Rossi e del dirigente al ramo, Nicola Zizzi, si rimarca come la figura di Melissa Bassi “interpreti il sentimento di sdegno verso atti così efferati e l’impegno civile di tutta la comunità contro ogni forma di violenza”. Il suo ricordo può quindi “testimoniare e tramandare alle nuove generazioni tali sentimenti”. Non poteva non arrivare il via libera, dunque, alla proposta del Consiglio di istituto. Venerdì scorso (31 dicembre) la giunta comunale si è espressa favorevolmente all’unanimità. A questo punto la pratica può approdare in prefettura.