Nuovi alloggi e spazi verdi nelle periferie: gli interventi di "Arca Nord" nel Brindisino

BRINDISI - Novantadue nuovi alloggi solo a Brindisi, fra i rioni Perrino e Paradiso. Nuove case a San Donaci e a Francavilla Fontana. Interventi di recupero e valorizzazione degli immobili più vetusti a Brindisi, Mesagne, Ostuni e San Pietro Vernotico. E poi un nuovo sistema di riscossione dei canoni, innovazioni tecnologiche (spiccano le bacheche elettroniche che saranno installate in tutte le palazzine) e una short list di amministratori condominiali. Uscita dalla fase di dissesto economico, l’Arca Nord Salento rilancia le proprie attività nella provincia di Brindisi, con l’obiettivo di migliorare i servizi forniti all’utenza, nel solco della sostenibilità. Gli importanti investimenti previsti a breve termine nel capoluogo e nella provincia sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa svoltasi stamani (giovedì 12 gennaio) presso la sede dell’ente in via Casimiro. All’incontro con i giornalisti, presieduto dall’amministratore unico di Arca Nord, Cosimo Casilli, ha partecipato anche l’assessore regionale all’Ambiante e alla Pianificazione del territorio, Anna Grazio Maraschio.

Già a partire dai prossimi mesi si cominceranno a raccogliere i frutti del duro lavoro svolto negli ultimi anni per risollevare le sorti dell’ex Istituto autonomo cause popolari, che si lascia alle spalle un periodo di grave crisi economica. I tecnici di Arca Nord hanno fatto un quadro delle principali novità in vista. L’aspetto che sta più a cuore della cittadinanza è, ovviamente, quello riguardante la realizzazione di nuovi alloggi e il recupero di quelli più malandati.

I nuovi alloggi

Per la realizzazione di nuove palazzine sono stati stanziati, in totale, 16 milioni di euro, di cui tre milioni cofinanziati dall’Arca. A Brindisi, come detto, saranno realizzati 92 alloggi. Ventidue di questi sorgeranno in via Galileo Galilei, al rione Paradiso, al posto delle baracche di parco bove abbattute circa un anno fa. Al rione Perrino saranno demoliti 68 alloggi in via Adige e ne saranno costruiti altri 70 in via Adda. L’intervento di rigenerazione edilizia prevede il trasferimento degli abitanti che risiedono nell’edificio di via Adige e la realizzazione di un’area verde attrezzata con parco giochi per bambini e campo di basket.

A Francavilla Fontana si prevede l’edificazione di otto nuovi alloggi in viale Aldo Moro. A San Donaci, invece, saranno undici gli alloggi che si andranno a realizzare in via Falcone.

Interventi di recupero

L’agenzia ha avviato un programma di verifiche di sicurezza sulle strutture per i fabbricati ante 1970. Per il patrimonio esistente si prevedono interventi di recupero strutturale, efficientamento energetico, con anche sistemi di produzione di energia e abbattimento delle barriere architettoniche dove è possibile. Tutto ciò per un importo totale di 40 milioni di euro

A Brindisi è previsto il recupero del rione Cep Paradiso, ossia i fabbricati ubicati da via Egnazia a via Torretta per complessivi 400 alloggi, di cui sta costituendo la prima comunità energetica dell’associazione Brec. Il quartiere inoltre è oggetto di un intervento di rigenerazione urbana che prevede la trasformazione dei 20 edifici in un museo di street art, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita degli abitanti del quartiere, attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, l'incremento dell'attrattività del quartiere e la possibilità di creazione di nuovi posti di lavoro.

Sempre a Brindisi saranno recuperati; i lotti 9-10-11-12 piazza Ciaia; il lotto 70 via Da Vinci del quartiere S.Elia; il Lotto 29 - via B. Cellini 29 del quartiere S.Elia; le Palazzine Q-R-S-T-U-V-Z-A1-B1-C1-D1-E1, di piazza Stano del quartiere Paradiso; i lotti 72 – 73 – 74 - piazza Andorra e viale Europa del quartiere Bozzano;

A Mesagne recupero del Lotto 12 di via Catania. A Ostuni efficientamento energetico del Lotto 28 di Via Berlinguer. A San Pietro Vernotico recupero dei lotti 2-3-4-6-8-9 di via Olanda e viale Europa;

Inoltre l’Agenzia ha avviato una procedura di partenariato pubblico-privato ai fini del miglioramento dell’impatto energetico ed ambientale di circa 800 alloggi del patrimonio Arca Nord Salento ricorrendo ai benefici fiscali del c/d "Superbonus 110%” ed ha nominato il promotore la Rti che ha presentato i progetti di fattibilità.

Barriere architettoniche

In merito al bonus dedicato sulle barriere architettoniche 75 percento, a seguito di ottenimento di un cofinanziamento da parte della Regione Puglia, nel 2022 si è intrapreso un progetto pilota portando avanti la realizzazione di due nuovi impianti (ad oggi resta solo da ottenere la conferma da parte della Agenzia delle Entrate). Nei giorni scorsi il Governo ha comunicato la proroga di questo strumento fiscale, pertanto l'ufficio tecnico predisporrà una procedura dedicata per la realizzazione di nuovi impianti elevatori per rispondere alle richieste protocollate (ovviamente se trattasi di interventi compatibili ai requisiti previsti dal bonus). Per un importo complessivo di circa 800.000 euro dedicato all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Riscossione canoni di locazione

Importanti novità sono state annunciate anche riguardo alla riscossione dei canoni di locazione. In particolare, già a partire dal 2023, dal 15 gennaio al 15 maggio di ogni anno l’utenza dovrà far pervenire tutta la documentazione ai fini del calcolo del canone. A partire dal 2024, a seguito di apposita convenzione, l’Arca Nord Salento ha affidato il servizio di bollettazione e relativi controlli sui pagamenti dei canoni ordinari all’Agenzia delle Entrate. Servizio che permetterà a questo Ente di avere in qualsiasi momento il quadro complessivo degli incassi previsti e del rispetto dei pagamenti programmati.

Settore manutenzione - patrimonio

Il servizio di facility management per l’esecuzione dei lavori di manutenzione del patrimonio, attivato a ottobre 2020 in scadenza nel 2023, si avvierà nuova gara con incremento dei fondi per ulteriori tre anni. E’ stato inoltre già creato l’archivio digitale del settore tecnico. Quest’anno si procederà con la digitalizzazione dei contratti di subentro e di sanatoria e vari per il settore inquilinato.

La Piattaforma Alienazione Immobili liberamente accessibile dalla home page del sito istituzionale www.arcanordsalento.it, è entrata in attività nel mese di luglio 2021 e nel 2023 sarà adeguata con i programmi e piani di vendita aggiornati.

E poi il servizio di comunicazione informatico attraverso la bacheca elettronica Laserwall, di cui 143 già installate, entro il 2023 si sarà installato su tutto il patrimonio. Infine è previsto un aggiornamento deòòa short list responsabili di autogestione/amministratori condominiali già istituita nel gennaio 2022.

Settore personale

Sul fronte dell’innovazione tecnologica, già da aprile 2021, a seguito di gara europea, è in corso l’implementazione di un nuovo sistema informativo integrato che consentirà l’interazione dinamica, all’interno, tra i vari settori dell’Agenzia e, all’esterno, con le banche dati di altri Enti(Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Inps, Anpr) e che presuppone la reingegnerizzazione dei processi, sempre con lo scopo di migliorare i servizi resi agli utenti.

Viene inoltre rimarcato il concetto di “Innovazione partecipata", nell’ambito del quale l'utente l’inquilino “non è abbandonato a se stesso – rimarca l’agenzia - ma assistito e guidato all'uso delle nuove tecnologie con servizi di back e front office, perché crediamo fermamente che la trasparenza, la correttezza e l'equità della azione amministrativa siano le basi per un rapporto di fiducia reciproca con l'utente a vantaggio dell’utente stesso”. “L'obiettivo è ambizioso ma non più rimandabile e grazie all'uscita dal dissesto – fa sapere ancora Arca Nord - finalmente questa Agenzia può reclutare le professionalità con le competenze necessarie per accelerare”.

L’assessore Marschio

L’assessore Maraschio si è congratulata con l’amministratore unico e tutto il personale di Arca Nord per il lavoro svolto. “Mi avete trasmesso l’orgoglio di dire – dichiara - che la cosa pubblica può essere governata e amministrata in modo corretto e produrre dei risultati. Vi ho seguito - dichiara Marascio, rivolgendosi a tecnici e dirigenti dell’ente - in questi due anni. Ho avuto l’opportunità di ascoltare direttamente i veri protagonisti di un cambiamento nella gestione della cosa pubblica. Voi siete un esempio da seguire, in una situazione di difficoltà che deriva dalla mancanza di personale”. “Voi – prosegue l’assessore - avete operato in una situazione di difficoltà oggettiva e tuttavia oggi ci avete dato un racconto di come gli ostacoli possono essere superati se si ha un obiettivo e se si rispettano i principi. Ci vuole apertura a nuovi modelli: è necessario tenere conto del tempo in cui viviamo. Anche la pubblica amministrazione - conclude Maraschio - ha necessità di aprirsi a innovazione”.

E l’amministratore Casilli ha a sua volta ringraziato l’assessore Maraschio: “Ci è sempre stata affianco – afferma – ci ha aiutato quando dovevamo uscire dal dissesto”.