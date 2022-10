Isola pedonale della discordia: spunta la proposta di un referendum

FRANCAVILLA FONTANA – I commercianti si oppongono con decisione all’istituzione di un’isola pedonale e chiedono la Ztl. Fra i cittadini, invece, c’è chi vede con favore la pedonalizzazione dell’area. Come sciogliere, dunque, il “caso” riguardante il futuro di via Roma, nel cuore di Francavilla Fontana? Il consigliere comunale Antonio Andrisano, capogruppo di Forza Italia, propone di far esprimere la cittadinanza, tramite un referendum consultivo.

Tale proposta è arrivata in una giornata segnata dalla protesta degli esercenti, che ieri mattina (giovedì 20 ottobre), si sono recati presso Palazzo Imperiali per consegnare (simbolicamente) le chiavi dei propri negozi (foto in alto) al sindaco Antonello Denuzzo. I commercianti, duramente provati dal cantiere avviato lo scorso febbraio, dal calo degli incassi e dall’impennata delle bollette, chiedono di realizzare, al posto dell’isola pedonale, una zona a traffico limitato con transito delle auto consentito dalle 8 alle 20 e chiusura dei varchi dalle 20 alle 8. Il primo cittadino ha dato la propria disponibilità a trovare delle soluzioni, rimarcando al contempo come i cittadini non disdegnino affatto l’ipotesi dell’isola pedonale. E allora Antonio Andrisano propone che siano proprio i cittadini a dire la loro.

La proposta referendaria

“La questione via - rimarca il consigliere comunale - sta assumendo, ormai, una portata ed un rilievo che travalica i “confini geografici” di quella che era, e resta, la più importante arteria della nostra Città ed il cuore pulsante dell’attività economico-culturale”. “Grande rispetto ed una doverosa attenzione meritano, sicuramente, le istanze dei negozianti operanti sulla predetta via Roma – afferma ancora Andrisano - così come non può e non deve archiviarsi come meramente simbolico l’atto di protesta, civile ma evidentemente forte e significativo, di consegnare al sindaco le chiavi dei punti vendita esistenti su via Roma”.

Nel rimarcare la sua posizione di favore rispetto alla pedonalizzazione, Andrisano chiede “se non sia opportuno o, addirittura, doveroso rimettere la parola a tutti i Francavillesi, perché via Roma è un patrimonio comune”. “Ed a tal proposito - si legge ancora in una nota di Andrisano - mi permetto di ricordare come il Nuovo Statuto Comunale abbia introdotto, tra i vari istituti di partecipazione, quello del referendum (artt. 46 e ss) ed in particolare di quello consultivo al quale potrebbe farsi ricorso, pur conoscendo il tenore letterale della norma, per uscire da questa ormai insostenibile contrapposizione”. “In tal modo tutto i cittadini iscritti nelle liste elettorali – conclude il consigliere comunale - potrebbero esprimersi in proposito e potrebbe, così, finalmente conoscersi, senza filtri e direttamente dalla Popolazione tutta, quale sia la loro posizione rispetto alla pedonalizzazione di via Roma ovvero rispetto alla creazione di una Ztl. Questa potrebbe essere una soluzione di equilibrio e condivisione”.