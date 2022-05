Istituto "Alighieri" di Villa Castelli, successo per la settimana dell'accoglienza

VILLA CASTELLI - Si è conclusa con successo presso l’istituto D. Alighieri di Villa Castelli la settimana di accoglienza, svoltasi dal 2 al 6 maggio, delle delegazioni rumene e polacche. Nell’ambito del progetto Erasmus plus “Les Trois Mers”, l’istituto ha ospitato con grande entusiasmo docenti e studenti provenienti dal Colegiul National “Mircea Cel Batral” di Constanza e dall’istituto secondario “XLVI Ogodndisrtalcace High School” di Varsavia.

Durante la settimana di lavoro gli ospiti, accompagnati dai docenti Liuzzi, Perna e Conserva, impegnati nel progetto,sono stati coinvolti in numerosi incontri e attività didattiche organizzate sia presso lo stesso istituto, nonché in altre scuole di 1 e 2 grado del territorio, in particolare, l’istituto comprensivo Marconi e il liceo linguistico T. Livio di Martina Franca.

Al liceo linguistico “T. Livio” il dirigente scolastico G. Semeraro e i docenti Nigri, Nardelli e Basile hanno accolto le delegazioni rumene e polacche presentando il piano dell’offerta formativa e le progettualità dell’istituto, consentendo così ai docenti e agli studenti di partecipare a lezioni di lingua inglese, francese e tedesco. Nella giornata del 4 maggio, gli ospiti hanno visitato la riserva naturale di Torre Guaceto apprezzando la bellezza delle spiagge e del mare.

Il 5 e 6 maggio i partner europei hanno partecipato alle attività didattiche della scuola media per interagire, condividere ed evidenziare con gli studenti italiani

interessi ed esperienze relative ai diversi sistemi scolastici. La settimana si è conclusa con un momento di riflessione sulla guerra Russo-Ucraina; nel corso dell’evento sono intervenuti la dirigente scolastica, Grazia Anna Monaco, il professore Marseglia, quale presidente dell’Aede, il professor Luca Di Presa e il sindaco di Villa Castelli, Giovanni Barletta.

Il dirigente scolastico, Grazia Anna Monaco, e i docenti Conserva, Liuzzi e Perna ringraziano studenti, docenti e famiglie che, in varie forme, hanno contribuito all’ottima riuscita delle attività di accoglienza delle delegazioni partners provenienti dalla Romania e Polonia.