Torchiarolo: avviso pubblico per realizzare parcheggi temporanei nelle marine

TORCHIAROLO – Anche per la stagione estiva 2024 il Comune di Torchiarolo invita i cittadini possessori di terreni abbandonati e inutilizzati nelle marine a trasformarli in aree parcheggio. Con deliberazione di giunta comunale n. 68 del 15 marzo scorso “ha approvato l’atto di indirizzo al dirigente del Suap per l’istituzione di aree di parcheggio temporaneo ad uso pubblico su proprietà privata per il miglioramento dei servizi offerti nelle marine nel periodo estivo anno 2024”. La realizzazione e gestione degli stessi dovrà essere effettuata direttamente dal richiedente, le tariffe sono state stabilite dall'amministrazione comunale.

Tutti i proprietari di aree ricadenti sul litorale del Comune di Torchiarolo precisamente nelle Marine di Torre San Gennaro, Lido Presepe, Cipolla, Lendinuso e Canuta, interessati a realizzare parcheggi provvisori, per il periodo decorrente dal 1 giugno 2024 al 30 settembre 2024, possono presentare apposita richiesta di autorizzazione all'Amministrazione Comunale. L’istanza può essere effettuata anche da ditte individuali, società e/o cooperative, che abbiano la disponibilità dell’area a qualunque titolo.

I soggetti interessati (proprietari delle aree e/o ditte individuali, società, cooperative, affidatari) dovranno far pervenire specifica istanza in bollo a mezzo di posta certificata alla pec protocollo@pec.comune.torchiarolo.br.it, entro e non oltre il termine delle ore 12 del 15 maggio 2024

Le aree autorizzabili a parcheggio devono rispettare determinate caratteristiche. Di seguito il bando con tutte le informazioni.

1-AVVISO-PUBBLICO-PARCHEGGI-TEMPORANEI-MARINE_signed

Le Tariffe da applicare sono quelle approvate con Del.G.C n°68 del 15/03/2024 e riportate nella seguente tabella

"Qualora si preveda la realizzazione di opere, le stesse dovranno essere oggetto sia delle eventuali autorizzazioni/pareri previsti dal D. Lgs n. 42/2004 e dal Pptr della Regione Puglia e sia di idoneo titolo edilizio. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in ogni momento e con qualsiasi richiesta documentale la fondatezza delle dichiarazioni rese nella singola istanza pervenuta. Nel periodo di durata dell'autorizzazione il concessionario consentirà in ogni momento e con qualsiasi tipo di ispezione da parte degli organi comunali preposti al fine di verificare la congruità dell'utilizzo ed il rispetto degli interventi prescritti nel presente avviso. In caso di mancanza o violazione dei requisiti e obblighi, si provvederà alla immediata revoca dell'autorizzazione concessa, salvo le più gravi sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci".

Inoltre a partire dall’1 ottobre, e comunque perentoriamente entro e non oltre la fine dello stesso mese di ottobre (30 ottobre 2024), “è necessario presentare documentazione fotografica attestante il rispetto, la non alterazione e, comunque, il ripristino dello stato dei luoghi presente ante intervento, accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stato dei luoghi, alla data del ripristino, è quella riprodotta nelle foto. Il Comune effettuerà i sopralluoghi di verifica dell’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi”.

Va ricordato che da poco meno di un anno nelle marine di Torre San Gennaro e Lendinuso è stata attivata la Zona a traffico limitato e che alcune zone, quindi, sono interdette a circolazione e parcheggi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui