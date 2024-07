Its, al via nuovo corso gratuito di alta specializzazione in Turismo e attività costiere

BRINDISI - In partenza a Brindisi (autunno 2024) un nuovo percorso biennale Its gratuito di alta specializzazione in ‘Design, Innovazione e Marketing del Turismo costiero Accessibile’ dell’Its Academy per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato della Puglia. La presentazione è in programma il 18 luglio 2024 alle ore 19 presso la Sala della Colonna di Palazzo Nervegna, a Brindisi con aperitivo a seguire presso la Caffetteria adiacente.

L’obiettivo primario è formare figure professionali altamente qualificate per migliorare lo standard qualitativo del settore turistico e delle attività costiere e marine, che siano consapevoli delle innovazioni e delle più recenti tendenze e che rispondano con le giuste competenze alla crescente domanda di lavoro specializzato che spesso non trova riscontro nell’offerta.

Il percorso garantisce un titolo di studio (5° livello Eqf) spendibile nel mondo del lavoro, anche grazie alla collaborazione delle aziende partner, tra cui ‘Nicolaus’, uno dei principali tour operator in Italia, eccellenza pugliese con attività in tutto il mondo.

Il percorso intende promuovere il lavoro nel turismo in Puglia ed in particolare nel territorio di Brindisi come un’opportunità di crescita umana e di vita oltre che professionale. Proprio per questo uno dei temi cardine oltre al turismo costiero è il turismo accessibile, con l’obiettivo di rivolgersi ad un segmento di mercato in crescita a livello globale che ancora non trova un’offerta adeguata nel nostro paese.

I partecipanti acquisiranno competenze nel management dei servizi turistici, nel design del prodotto e nell’accoglienza, nel marketing e nell’innovazione, nella sostenibilità ambientale e nell’accessibilità, con particolare attenzione all’offerta legata al mare (eventi, servizi, esperienze). Il profilo è trasversale con molteplici opportunità di inserimento tra cui tour operator, strutture ricettive, marina e servizi al turismo. Il percorso è articolato in due anni di didattica laboratoriale ed esperienziale. Il 40 per cento delle ore totali si svolge in stage. Possono candidarsi giovani e/o adulti e/o professionisti in possesso del diploma di maturità (unico requisito richiesto) selezionati tramite prova scritta, colloquio orale e valutazione dei titoli.

Le preiscrizioni sono aperte e disponibili online sul sito Its. Sono previste borse di studio (anche Erasmus) e agevolazioni da parte di Enti, Cciaa, Adisu e Its stesso. È possibile prevedere supporto alla residenzialità per gli studenti fuori sede.

Soggetti promotori

Il percorso è promosso dalla Fondazione Its Academy Turismo Puglia, attiva da diversi anni in tutta la regione. Gli Its, la cui recente riforma è contenuta nella legge del 15 luglio del 2022 n. 99, sono Academy di Alta Specializzazione Tecnologica istituite dal Ministero dell'Istruzione, facenti parte del segmento di istruzione terziaria professionalizzante. La formazione tecnologica specialistica post - diploma Its rappresenta uno dei principali fattori abilitanti del Pnrr. Uno strumento fondamentale per garantire ai giovani occupazione di qualità e opportunità di crescita umana e professionale.

I risultati del monitoraggio Indire 2024 vedono l’Its Academy Turismo Puglia occupare l’intero podio (primo, secondo e terzo posto) in Italia nell’area ‘Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo’ del sistema terziario di istruzione tecnologica, un riconoscimento giunto anche per gli livelli occupazionali raggiunti al termine dei percorsi formativi e per l’attrattività degli stessi.

L’Its opera da sempre in sinergia con altre organizzazioni per favorire un incontro produttivo tra domanda e offerta di lavoro. Il corso ITS in partenza a Brindisi nasce infatti in stretta e proficua collaborazione con imprese, scuole, enti ed associazioni del territorio. I partner sono:

● Nicolaus (main partner)

● Confindustria Brindisi

● Confcommercio Brindisi

● Confesercenti Brindisi

● Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del territorio, tra cui il Liceo Ettore Palumbo

● Federalberghi Brindisi

“Le potenzialità del binomio mare-costa sono notevoli e possono far riferimento ad un ampio ventaglio di soluzioni che darebbero risposta a più segmenti di mercato per il turismo pugliese. Per questo, l’Its formerà un profilo professionale che sappia progettare e gestire, in chiave manageriale, un complesso di iniziative, anche tra loro integrate, strutturate intorno all’esperienza costiera, e creare le condizioni per migliorare il rapporto di integrazione costa-entroterra, attraverso la completa valorizzazione sia delle risorse disponibili legate al mare, alla costa e alle spiagge, ma anche alla bellezza dei borghi e al ruolo attivo e propulsore chiesto agli operatori locali, fondato su un’accoglienza altamente professionale e centrata a soddisfare le attese del turista”. Commenta Giuseppa Antonaci, presidente Fondazione Its.

Emma Taveri, direttrice Corso Its, esperta in destination marketing e innovazione sociale: "Il turismo a Brindisi negli ultimi anni è in crescita. La professionalità di chi lavora nel settore e nei servizi connessi è fondamentale per puntare su un turismo sostenibile e di qualità, che si traduca in una crescita reale per il territorio e per la comunità locale. Il nostro corso è stato pensato per Brindisi, partendo da un’analisi del mercato e della domanda. Abbinare mare ed accessibilità significa valorizzare il mare come risorsa per il turismo creando le competenze necessarie per creare, gestire e promuovere esperienze di viaggio accessibili per tutti. Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco un importante tour operator ed eccellenza Pugliese come Nicolaus, perché il nostro principale obiettivo è creare opportunità concrete, dignitose e gratificanti per i giovani, per tornare e restare e costruire insieme un futuro nel turismo, in Puglia e a Brindisi.".

Alessandro Arborio Mella, direttore Risorse Umane Nicolaus: “La formazione è uno dei pilastri della cultura aziendale di Nicolaus ed è uno dei fattori che hanno fatto la differenza nell’ambito del nostro percorso di crescita. Anche per questo siamo particolarmente fieri di essere al fianco di un’eccellenza scolastica quale Its per dare vita a un importante progetto formativo legato al turismo con una forte valenza territoriale. Come abbiamo sottolineato nel lancio della stagione sportiva 2024-2025 della squadra di basket di Brindisi, che ci vedrà coinvolti in qualità di main sponsor, il legame di Nicolaus con il territorio è forte e vivo: in relazione a ciò con orgoglio abbiamo deciso di mantenere il nostro quartier generale a Ostuni dove sono le nostre radici e dove possiamo continuare a lavorare concretamente per la sostenibilità sociale del turismo, anche attraverso la creazione di opportunità lavorative. Venendo a conoscenza possibilità di essere parte attiva di un’iniziativa pensata per favorire in ambito locale l’ingresso nel mondo del turismo, tutti i comparti aziendali hanno grande entusiasmo e anche questo tipo di riscontro rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio”.

Per maggiori informazioni

www.itsturismopuglia.it

Link al corso: www.itsturismopuglia.it/design-marketing-e-innovazione-nel-management-del- turismo-costiero-accessibile/

Mail orientamento@itsturismopuglia.it: La segreteria Its è disponibile telefonicamente (0832-700664) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17

