Itst Fermi di Francavilla Fontana, la preside: "Struttura inadeguata"

FRANCAVILLA FONTANA - Che l'attuale sede dell'istituto tecnico settore tecnologico "Enrico Fermi" di Francavilla Fontana non sia soddisfacente per le attività che vi si svolgono e per il numero degli alunni, è fatto noto. Adesso ci pensa la dirigente scolastica, Beatrice Monopoli, a metterlo nero su bianco, inviando una nota al sindaco della Città degli Imperiali Antonello Denuzzo. Con la missiva la preside sollecita il primo cittadino a siglare la convenzione per la nuova sede in tempi brevi, pena la perdita dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'Amministrazione Denuzzo ha individuato come nuova sede, al posto dell'attuale, un terreno situato in contrada Madonna delle Grazie, mentre la Provincia si era impegnata a candidare un progetto per ottenere un finanziamento, necessario per la costruzione del nuovo plesso scolastico. L'atto propedeutico, prosegue la dirigente scolastica, è la "stipula di una convenzione tra ente Provincia ed ente Comune. Risulta alla scrivente che la Provincia ha inviato a codesto ente (il Comune di Francavilla Fontana, ndr) una bozza di convenzione al vaglio di codesta Amministrazione".

Bene, per la professoressa Monopoli vanno accelerati i tempi. La preside ricorda che al momento l'istituto è ospitato da un palazzo di civile abitazione, assolutamente inadeguato. L'Itst viene descritto come un fiore all'occhiello per la città di Francavilla. Se non si vogliono perdere i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), occorre fare in fretta: "Perdere questa occasione arrecherebbe grave e irreversibile nocumento alla scuola e, in definitiva, all'intera comunità francavillese". La mancanza di spazi adeguati, chiosa la preside, penalizza la sicurezza e la didattica.