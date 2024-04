"Jazzahead!": due associazioni sampietrane in Germania per promuovere il territorio

SAN PIETRO VERNOTICO - Grande opportunità per due associazioni sanpietrane che, grazie alle attività di accompagnamento organizzate da Arti Puglia e Puglia Sounds, sono presenti a Brema (Germania) per l’edizione del 2024 del "Jazzahead!", una delle più grandi vetrine mondiali di musica Jazz che si tiene dall'11 al 13 aprile. Tre giorni intensi di musica, networking e performance artistiche.

Si tratta della cooperativa il Sogno con il progetto iNext, una webradio che ha sede in un bene confiscato alla criminalità organizzata e riattivato tramite il finanziamento Luoghi comuni e l’assessorato delle Politiche Giovanili della Regione Puglia, e Tramoontana Aps, che ha vinto il bando con il progetto “Valesio Community Hub” nel comune di Torchiarolo, in partenza a breve.

"Attraverso questa esperienza, ci auguriamo di tessere importanti reti per il nostro territorio e, perché no, immaginare delle performance di artisti internazionali nella suggestiva location di Masseria grande, nei pressi degli scavi archeologici di Valesio". Commenta Andrea Bari, uno dei collaboratori di Tramoontana Aps che sta vivendo questa esperienza.

"Attraverso iNext ho partecipato a diverse fiere musicali internazionali e qui a Brema ci vengo per la seconda volta. Vedo grandi opportunità di crescita in queste iniziative e ringrazio la cooperativa per le possibilità che mi ha dato; noi proponiamo sempre una collaborazione attiva per sfruttare risorse esistenti e promuovere il nostro territorio", commenta, invece, Bartolo Longo, speaker di Radio iNext by Cooperativa il Sogno.

