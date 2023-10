Lavorare e vivere a Malta: Job day presso il Centro per l’Impiego di Brindisi

BRINDISI - “Living and working in Malta”: è questo il nome del job day che si terrà il prossimo 7 novembre, presso la sala conferenze del Coordinamento Territoriale, sita in via Tor Pisana, 114 a Brindisi. Si svolgerà interamente in lingua inglese, per partecipare è necessario registrarsi preventivamente al link https://bitly.ws/XLEY indicando la sessione di preferenza (sessione mattutina dalle ore 10.30 alle 14.00 o pomeridiana dalle ore 15.00 alle 18.00). Al termine delle sessioni informative, gli utenti interessati potranno accedere ad un incontro personalizzato con i consulenti di Eures Malta.

L’evento, organizzato da Eures Malta ed Eures Puglia, in collaborazione con Arpal Puglia - Centro per l’Impiego di Brindisi, rappresenta un’ interessante occasione per tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro, vogliono affrontare nuove sfide e sono incuriositi dalla possibilità di fare un’esperienza in un contesto internazionale, in particolare europeo.

L’evento “Living and working in Malta” è teso a fornire tutte le informazioni necessarie sulle opportunità di lavoro e sul vivere a Malta, sui servizi offerti da Eures Malta all’interno dei servizi per l’impiego e sulle numerose posizioni aperte nei tre settori – chiave dell’ospitalità e del turismo che assorbono il maggior flusso di lavoratori italiani verso Malta: hotel and catering industry, customer care, gambling and betting

Eures (European employment services - Servizi europei per l’impiego) è una rete di cooperazione formata dai servizi pubblici per l’impiego, a cui partecipano anche i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro, che, dal 1994, si occupa di facilitare la libera circolazione e fornire il necessario supporto a coloro che cercano lavoro in ambito europeo, aiutando gli utenti per gli aspetti pratici, giuridici, amministrativi che riguardano la mobilità del lavoro in Ue e fornendo loro notizie utili su come soggiornare all’estero.

“La rete Eures, rappresenta un settore strategico di particolare rilievo all’interno dei servizi Ido (incontro domanda - offerta di lavoro) messi a disposizione dai Centri per l’Impiego” - afferma la Dott.ssa Anna Loparco, Responsabile Unico P.O. dell’Ambito territoriale di Brindisi e Provincia – “Il nostro lavoro, infatti, non si ferma all’ambito locale ma verte anche ad un contesto territoriale a più ampio respiro, come quello europeo. Siamo particolarmente soddisfatti” – continua Loparco - di poter dare il nostro contributo al fine di offrire a tutti i cittadini concrete possibilità di sviluppo delle competenze in un contesto europeo.