Jova Beach Party 2022, il singolo “Il Boom” remixato da un dj di Mesagne

MESAGNE - La stella del pop italiano, Jovanotti, sceglie due salentini per il suo nuovo remix de “Il Boom”!: Francesco Dibenedetto, alias dj Moiz di Mesagne e il rapper Marmo, Stefano Galiotta di Martano (Lecce). I due artisti pugliesi fanno parte di questa grande “fabbrica del ballo” che accompagnerà i fans di Jovanotti fino all’inizio del Jova Beach Party 2022, creando la loro versione dell’ultimo singolo “Il Boom” disponibile su Spotify e tutti i digital store.

Francesco Dibenedetto meglio conosciuto come dj Moiz è un noto produttore e dj italiano originario di Mesagne. Nel 2015 fonda l’etichetta "Flex Up Records". La sua carriera da dj lo porta a suonare in diversi posti del mondo, dall’Italia fino a Miami e Los Angeles. Già presente nella scorsa edizione del Jovanotti beach Party nel 2020 fonda la Dibenedetto Edizioni. Con i suoi ultimi singoli “Good Place”, “Don Dada” e “Caramelo” ha superato 1 milione di ascolti su Spotify.

Stefano Galiotta conosciuto come Marmo è un giovane rapper italiano originario di Martano (Lecce). Dopo anni di gavetta nella musica rap, nel 2016, co-fonda l’etichetta “Wow Records”. Dopo la grande uscita sul Times Square di New York, ha da poche settimane pubblicato il suo nuovo album “Parvenu” che è schizzato nelle classifiche Amazon al sedicesimo posto tra i dischi più venduti in Italia, insieme ad artisti come Marracash, Rocco Hunt, Madame e molti altri, facendo un sold out in soli 3 giorni.