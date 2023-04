"L'autismo secondo me": riconoscimento per il Secondo Circolo di Mesagne

MESAGNE- Importante riconoscimento per le scuole dell'infanzia del Secondo Circolo di Mesagne che sono risultate tra i premiati del contest " L'autismo secondo me – per una inclusione possibile" promosso dall'associazione " Angsa" e dall' Ipsss " F.L. Morvillo - Falcone" di Brindisi.

Il contest ha visto la partecipazione di molte scuole del territorio che hanno candidato i lavori prodotti allo scopo di agevolare l'inclusione sociale dei bambini con disturbi dello spettro autistico. I bambini delle scuole dell'infanzia del secondo circolo hanno partecipato con entusiasmo realizzando insieme alle maestre il Kamishibai, antica tecnica di narrazione per immagini risalente al XII secolo, con schede raffiguranti la storia "Il pirata Barbarossa ed il Carnevale scomparso".

Le schede vengono narrate da un bambino con sindrome Asperger e lette in Caa (comunicazione aumentativa alternativa) per la comprensione degli alunni con sindrome dello spettro autistico e non verbali. Il progetto è stato premiato per la capacità di raccontare una storia nota con uno strumento innovativo capace di favorire la piena inclusione. Il riconoscimento è stato consegnato ad una delegazione della scuola alla presenza della dirigente scolastica, professoressa Ornella Manco.