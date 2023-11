"La mia esperienza al Perrino: dall'odissea al Pronto soccorso all'eccellente assistenza in reparto"

Riceviamo e pubblichiamo una testimonianza di un cittadino di San Pietro Vernotico, 43 anni, ricoverato per 15 giorni nel reparto di Medicina Interna dell'ospedale Perrino di Brindisi che racconta la differenza di trattamento tra il Pronto soccorso e il reparto di Medicina interna. Lettera firmata.

Gentile redazione BrindisiReport, ci tengo con questa mia a contestare da un lato e a lodare dall'altro l'ospedale Perrino di Brindisi. Nella giornata di lunedì 23 ottobre 2023, arrivo alle ore 14 al Pronto soccorso di Brindisi per delle emorragie intestinali. Qui spiegando il problema, mi assegnano un codice giallo e mi parcheggiano in una saletta, senza alcun esame o assistenza fino alle ore 21 della sera. Ed è a quest' ora, dopo insistenti richieste da parte di mia moglie, che mi viene fatto un prelievo di sangue. Alle ore 23 vengo ricevuto da un dottore che mi visita e da disposizione al personale di somministrarmi un antiemorragico e dei sali minerali. Passo la notte accantonato in un angolo, con le emorragie che non si fermavano e dolori lancinanti. Al mattino, dopo 18 ore dall'arrivo, chiedo con dei toni più incisivi, ma sempre nel rispetto e con la massima educazione di esser preso in considerazione.

Alle 11, dopo quasi 24 ore dall' ingresso, finalmente vengo ricoverato in Medicina interna. Qui per 15 giorni, si ribalta il tipo di trattamento che mi aveva riservato purtroppo il Pronto soccorso, ho ricevuto tanta assistenza medica e non solo, da tutto il personale medico e sanitario, che sotto la direzione del dottor Gatti si è adoperato a rimettermi in sesto. È a questi medici, infermieri e Oss, che oggi (giorno delle dimissioni) volgo il mio più grande ringraziamento, per la loro professionalità e umanità.