"La Xylella arriva fino a Monopoli": incontro con gli agricoltori

“La Xylella affila gli artigli anche a Monopoli e noi vogliamo difendere uno dei tratti identitari del nostro territorio, come gli oliveti: per questo, ho organizzato l’incontro che si è tenuto oggi a Palazzo di Città con l’assessore regionale Donato Pentassuglia e gli agricoltori monopolitani". Lo dichiara il consigliere regionale delegato all’Urbanistica, Stefano Lacatena.

"Ringrazio per la proficua partecipazione il sindaco Angelo Annese, l’assessore Aldo Zazzera ed il consigliere delegato Giovanni Martellotta. Abbiamo condiviso - afferma Lacatena - le strategie da adottare a seguito del nuovo Piano d’azione per il contrasto alla Xylella e abbiamo soprattutto raccolto la disponibilità dei nostri agricoltori a mettere in campo ogni azione utile al contenimento del batterio. Continuerò a dare il mio contributo in questa direzione perché la Xylella ha già devastato intere zone della Puglia, trasformando l’immagine del paesaggio e minando l’economia agricola: abbiamo il dovere, quindi, di esperire ogni strada utile al contenimento del batterio, sostenendo le nostre aziende che sono in trincea”.