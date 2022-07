Equitazione, nuoto e attività artistiche: tornano i laboratori estivi organizzati dal consorzio Br4

Inclusione e partecipazione: si svolgeranno a partire da lunedì 11 luglio i centri estivi per i minori che beneficiano dei servizi di integrazione scolastica specialistica, di assistenza educativa domiciliare, per i ragazzi con bisogni educativi speciali segnalati dai servizi sociali dei Comuni dell’Ats Br4. Questa mattina (venerdì 8 luglio 2022), infatti, si è svolta la conferenza stampa per presentare il programma, con un primo step di sei giorni programmato presso il centro di equitazione e riabilitazione equestre ‘Acqua2O’ di Mesagne, gestito dall’omonima associazione sportiva.

"Inclusione e partecipazione – ha commentato il presidente del consorzio Br4, Antonio Calabrese – sono i due obiettivi che andremo a incentivare, sulla scorta della buona esperienza maturata negli ultimi tre anni. Le attività educative, che si svolgono tutte in contesti ludici e informali, hanno il medesimo obiettivo: la valorizzazione delle abilità di ciascun bambino, tenuto conto delle loro individualità e nel rispetto della loro storia personale". Al maneggio dei fratelli Ostuni, i bambini avranno la possibilità di accedere all’area attrezzata, alle scuderie, allo spazio destinato alla cura dell’animale e a quello dei giochi. L’attesa del proprio turno per andare a cavallo si riempirà di attività manuali e momenti dedicati alla scoperta dell’accogliente ambiente circostante.

Dal 18 al 23 luglio, i bambini saranno protagonisti delle attività organizzate presso la piscina gestita dall’associazione sportiva ‘Feelgood’ di Cellino San Marco. Un’esperienza formativa che andrà a configurarsi come un vero e proprio servizio socio-educativo: nuoto, giochi in acqua e all’aperto, l’animazione garantita dallo staff degli operatori offrirà agli ospiti occasioni di crescita personale che puntano a obiettivi quali il miglioramento della fiducia in sé stessi e l’autostima.

"Le tre esperienze sono complementari: il rapporto col mondo animale, con la natura e l’acqua, insieme alle attività creative-manipolative, caratterizzano un modello di intervento pedagogico che tiene conto delle esigenze di ciascun minore, per valorizzarne l’unicità attraverso qualificate occasioni di condivisione e divertimento", ha dichiarato l’assessore Lucrezia Morleo, vicepresidente del consorzio Br4.Infine, dall’1 al 6 agosto, si svolgerà a San Pietro Vernotico il laboratorio a cura della cooperativa sociale ‘Il Sogno’. L’arte, nella sua accezione più estesa, avrà una funzione di primo piano. Musica, teatro, esperienze creative di pittura, fumetti, con uno sguardo rivolto alla possibilità comunicative che offre la tecnologia e con la dovuta attenzioni ai temi ambientali: sono gli ingredienti della proposta progettuale ideata per promuovere i ‘tempi dell’incontro’ con gli altri.

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto è intervenuto l’avvocato Alessandro Nocco, coordinatore del servizio di integrazione scolastica gestito dalla coop ‘Socioculturale’, che ha sottolineato la necessità di garantire servizi continuativi, e dunque in ogni periodo dell’anno, in favore dei minori, a sostegno del corretto sviluppo della loro personalità e a supporto delle famiglie. Erano presenti all’incontro i referenti delle strutture che accoglieranno i laboratori estivi, Federica De Luca per la coop. ‘Il Sogno’ e Marcello Ostuni per ‘Acqua2O’. Garantito il servizio di trasporto, tutte le attività si svolgeranno contando sulla presenza di educatori e operatori specializzati.