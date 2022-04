Laboratori green e orti didattici nelle scuole, nel Brindisino finanziati 26 progetti

BRINDISI - Scuole sostenibili e innovative grazie a oltre un milione di euro di fondi Pon per realizzare orti didattici nelle scuole di primo grado e ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle scuole di secondo grado. Sono 26 i progetti degli istituti del Brindisino finanziati dal Pon-Reat Eu finalizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica.

L'avviso, infatti, si articola in due azioni: la prima azione "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" prevede l'allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo; la seconda azione "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo" intende promuovere la realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Mezzogiorno.

Nello specifico, vengono finanziati 25 progetti, per un totale di 950mila euro, di scuole statali del primo ciclo e di istituti comprensivi della provincia di Brindisi che hanno partecipato all'Avviso "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo". Ogni scuola riceverà 25mila euro e grazie a queste risorse alunne e alunni potranno apprendere elementi di scienze, di educazione alimentare e alla sostenibilità, sperimentando direttamente in ambienti naturali di esplorazione.

Si tratta: del comprensivo secondo e terzo comprensivo di Francavilla Fontana, del comprensivo "Giovanni XXIII" di San Michele Salentino, del comprensivo "Mazzini" di Torre Santa Susanna, comprensivi primo e secondo di Oria, comprensivo di Cisternino. A Brindisi, compresivo "Paradiso-Tuturano", "Cappuccini", "Commenda", "Sant'Elia-Commenda", "Santa Chiara", "Casale", "Centro 1". Il "Pessina-Vitale" di Ostuni", il comprensivo di Latiano, e primo comprensivo di San Vito dei Normanni. Ancora, comprensivo di Carovigno, Erchie, San Pancrazio Salentino. Il comprensivo "Dante Alighieri" di Villa Castelli, "G. Carducci" di Mesagne, "Collodi" e "Giovanni XXIII" di Fasano e "Ruggero De Simone" di San Pietro Vernotico.

Per quanto riguarda il secondo ciclo, ammesso il progetto dell'istituto tecnico commerciale "Pantanelli-Monnet" di Ostuni che riceverà 130mila euro per realizzare laboratori sulla transizione ecologica e sulla sostenibilità, declinati in base alle specificità dell'istituto e con l'utilizzo di tecnologie innovative. La graduatoria completa al seguente link.