Percorsi di street art e piante: laboratori di comunità nella zona 167 di Latiano

BRINDISI - Il 27, 28 e 29 dicembre 2021 (9.00 – 16.00) nella zona urbana 167 di Latiano avranno luogo i laboratori di Comunità, all’interno del progetto 167 Lab. Il progetto, finanziato dal Comune di Latiano, mira a sviluppare attività di supporto atte a favorire la ripresa individuale dei bambini, degli adolescenti e dei soggetti esposti a marginalità sociale, attuando un insieme di azioni volte al contrasto della povertà educativa nonché al recupero e alla riqualificazione di spazi urbani.

I laboratori si attueranno attraverso percorsi di Street Art con la realizzazione di opere artistico-creative insieme ad artisti provenienti da tutto il territorio italiano e mediante il modello dell’Outdoor Education con la piantumazione di una siepe funzionale, utilizzando piante autoctone in particolare officinali, utili agli insetti impollinatori (preziosi per il nostro Pianeta).

Gli obiettivi di questo progetto sono numerosi, ma tutti accomunati dall’idea di condivisione, inclusione e partecipazione attiva nella comunità latianese. Le attività saranno svolte in piccoli gruppi per garantire il rispetto della normativa anti contagio e una suddivisione per fasce di età coinvolte. L’area destinata non presenta barriere architettoniche pertanto, le attività previste nel progetto potranno essere svolte da persone diversamente abili (accompagnate). La conduzione del progetto sarà a cura dell’Associazione Officina didattica in Natura Aps (Gruppo Il Messape) e dal Collettivo Nodi.