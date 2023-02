Flavio Roseto ritira le dimissioni da Dg Asl di Brindisi. "Onorato degli attestati di stima"

BRINDISI – Con una pec inviata al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, Flavio Maria Roseto, ha ritirato le dimissioni da direttore generale della Asl di Brindisi. Ora spetta alla Regione valutare e decidere se accogliere o meno, anche in base alle procedure previste dalla legge. La mail è stata inviata nel pomeriggio di domenica 19 febbraio, stesso giorno in cui era stata lanciata una raccolta firme on line contro la sua decisione. Roseto, raggiunto telefonicamente da BrindisiReport, conferma l'intenzione di voler restare al comdando della Asl di Brindisi ma non intende rilasciare dichiarazioni sulle decisioni trattandosi di scelte dettate da motivi personali ma si dice onorato per gli attestati di stima ricevuti.

La raccolta firme

“L'atto di dimettersi è una forma di "protesta", ma può essere ritirata. Il dottor Roseto deve tornare a dirigere l'Asl di Brindisi per la sua onestà e per lo spirito di servizio che lo contraddistingue. La vicinanza di tanti lo rafforzerà per continuare a lavorare per il reale bene della comunità”. E’ questo il testo del messaggio che accompagna la raccolta forme lanciata on line sulla piattaforma https://www.change.org/ contro le dimissioni del direttore generale della Asl di Brindisi Flavio Maria Roseto rassegnate venerdì 17 febbraio scorso. Una petizione partita dagli ambienti sanitari e da chi ha avuto modo di toccare con mano l’operato del dg. In poco meno di 24 ore è stato quasi raggiunto il numero di firme richiesto, 500.

“Per me è un direttore generale giusto e disponibile ad ascoltare le necessita altrui. Dico con cognizione in qualità di dipendente asl Br”. “Perché conosco bene il livello di competenza del dottor Roseto, perché con più sostegno potrebbe fare grandi cose per la sanità Brindisina, abbandonata a se stessa ormai da tempo”. “Non è giusto che una persona paghi le colpe decennali della male sanità”. “Persona perbene e competente. Molto perbene”.

Da quanto si apprende, quindi, la decisione di Roseto, nominato Dg asl di Brindisi a gennaio del 2022, aveva spiazzato un po’ tutti. Dal mondo della sanità a quello della Politica ma anche sindacale, sono giunte richieste ripensamento. Risale a domenica 19 febbraio una nota congiunta a firma di Antonio Matarrelli, presidente della Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi, Maurizio Bruno, consigliere Regione Puglia Mauro Vizzino, consigliere Regione Puglia, in cui si chiede a Roseto di ritirare le dimissioni, con l'impegno di fornire aiuto e supporto.

“La Uil Fpl Brindisi ritiene opportuno intervenire sulle dimissioni del Direttore generale dell’Asl Brindisi, ufficialmente per motivi personali. Persona onesta che si è sempre prodigata ad improntare la sua gestione nella legalità e alla risoluzione dei problemi cronici della sanità Brindisina, in piena autonomia e responsabilità come dovrebbe fare ogni dirigente”. Si legge in una lunga nota sindacale in cui vengono snocciolate le criticità in cui versa la sanità brindisina. “Chiede al presidente della Regione Puglia di rigettare risolutamente le dimissioni del Direttore Generale Flavio Roseto, che appare come ultima e convincente speranza di legalità che occorre in questa Asl”.

Anche Tommaso Gioia, consigliere per la Sanità del presidente della Regione Puglia in una nota inviata agli organi di informazione aveva invitato Roseto a ritirare le dimissioni. “Le dimissioni di Flavio Roseto mi hanno lasciato stupito, perché frequentandolo quasi quotidianamente, non avevo colto il suo disagio interiore. Ero stato informato di questa sua intenzione e gli ho chiesto di non mollare, visto il periodo difficile che sta attraversano la nostra sanità”.

"Ribadisco pubblicamente quello che venerdì sera gli ho chiesto in forma privata" Ritira le dimissioni e ritorna a svolgere la tua attività che stavi affrontando con abnegazione e competenza nonostante i problemi che attanagliano la sanità". Flavio Roseto è senza alcun dubbio una persona perbene ed un professionista serio e capace. La sanità italiana è in grande difficoltà per l'emergenza "carenza medici" per questo se chiediamo a Flavio Roseto di tornare al timone della nostra Asl Brindisi, dobbiamo impegnarci tutti e non lasciarlo da solo, e difenderlo da attacchi di parte, e tra l'altro molte volte sterili come è accaduto in passato. Il sottoscritto dà il pieno supporto al dott. Roseto qualora ci siano le condizioni di proseguire il suo mandato da Direttore Generale dell'Asl di Brindisi”.