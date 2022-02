A Latiano l'ex casa di riposo diventa ospedale di Comunità: "Presto i lavori"

LATIANO - “Istituito l’ospedale di Comunità di Latiano. Una bellissima notizia per i cittadini, per il Comune, per la Asl e per tutti quelli che ci hanno lavorato, schivando difficoltà, incredulità, scetticismo. Grazie al Presidente Emiliano, alla Giunta Regionale, all’Amministrazione Comunale, e ai tecnici dell’Assessorato e della Asl. Al più presto i piccoli lavori di adeguamento della struttura”. Lo comunica il consigliere regionale Fabiano Amati, presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione.

“Una struttura sinora inutilizzata, il Pio Istituto Caterina Scazzeri, concessa dal Comune alla Asl, andrà ad arricchire l’assistenza territoriale. All’inizio sembrava anche a me una chimera, ma giorno dopo giorno, con una squadra di benintenzionati abbiamo raggiunto il risultato. Com’è noto, la più recente intesa tra lo Stato e le Regioni ha sancito una notevole inversione di tendenza sui requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi degli Ospedali di Comunità. E anche il Pnrr ha recepito tale indirizzo".

"La Asl di Brindisi, recependo da subito tale intesa e nel solco di una tradizione virtuosa di Ospedali di Comunità, presentò alla Regione la proposta di realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Latiano, così da disporre di ulteriori posti letto per la gestione dei pazienti cronici sul territorio e in forza della disponibilità del Comune di una struttura che risulta ottimale per l’utilizzo come Ospedale di Comunità.

"L’immobile si presta per distribuzione interna alla nuova destinazione. Per l’entrata in esercizio dell’Ospedale di Comunità servono ora piccoli adeguamenti tecnologici e strutturali, che la Asl sarà sicuramente in grado di realizzare nel più breve tempo possibile”.