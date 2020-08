Amministrative 2020, Tiziana Rizzo ufficializza e si presenta alla città

LATIANO - Sono, al momento, ufficialmente quattro i candidati sindaco della città di Latiano. Nelle scorse ore, anche, Tiziana Rizzo ha ufficializzato la sua discesa in campo con la coalzione di centro destra ( Fratelli d'Italia e la civica Latiano Domani) e si presenta alla città: “Con senso di orgoglio annuncio la mia candidatura a sindaco della Città di Latiano. Ringrazio mio marito e mio figlio coinvolti e parti attive di questo progetto umano e politico che mi vede protagonista. Ringrazio la mia squadra di uomini e donne che è per me linfa vitale e che hanno creduto e sposato il progetto che non è mio ma è nostro e di tutti. Sono orgogliosa di candidarmi con la mia lista all'interno di una coalizione di centro destra che manca nella nostra comunità da oltre 15 anni".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La scelta della locale "Fratello d'Italia" come sottolineato in una nota del partito "nasce dalla necessità di risollevare la città e cambiare rotta e sono una professionista con una comprovata formazione soprattutto nel campo del sociale e con un’importante esperienza amministrativa di assessore ai servizi sociali e alla pubblica istruzione come Tiziana Rizzo può farlo". La famiglia e le persone, la tutela dei figli speciali e degli anziani, la valorizzazione di tutte le periferie, 'ascolto e l'accoglienza sono alcuni dei temi del suo programma elettorale che presenterà alla città nelle prossime settimane. La Rizzo dovrà competere contro l'uscente Cosimo Maiorano, l'avvocato Claudio Ruggiero e Salvatore De Punzio.