Oltre 1 milione di euro dal Pnrr per costruire asili nido

LATIANO - In arrivo al Comune di Latiano oltre un milione e 300mila euro di finanziamento dal Pnrr per la costruzione di edifici da adibire ad asili nido.

Ad annunciarlo sulla propria pagina Facebook il sindaco Mino Maiorano: "Il costante lavoro ed impegno di questa amministrazione comunale, sebbene oggetto di critiche in ordine alla sua costituzione ed alla sua programmazione politica, ha prodotto numerose candidature del nostro Comune a differenti bandi. E se, da un lato, la mancata presenza in graduatoria di taluni progetti candidati non rappresenta e non deve assolutamente rappresentare una sconfitta in quanto, in ogni caso, frutto di un lavoro politico di programmazione da parte dell’amministrazione comunale e di un lavoro tecnico da parte degli uffici preposti, dall’altro l’accoglimento di un progetto e la visualizzazione della voce 'ammesso', dinanzi al nome del nostro Comune, non può che generare soddisfazione e gioia."

Il progetto presentato dall'ufficio tecnico comunale, finanziato dal Pnrr con 1 milione 311mila euro consentirà, quindi, la costruzione di nuovi edifici da destinare ad asili nido. "Latiano avrà il suo asilo nido grazie all’impegno e alla professionalità dell’ufficio tecnico che ne ha curato tutte le fasi della progettualità, nelle persone degli architetti Martucci Savino, Madaghiele Salvatore, del geometra Melpignano Antonella e dell'ingegnere Galiano Francesco. A loro, in primis, questa amministrazione comunale esprime la propria gratitudine e fa loro i complimenti per il lavoro svolto e il risultato ottenuto", ha concluso il primo cittadino.