Il lato umano del Cavaliere nel ricordo di Luigi Vitali: "E' stato un protagonista assoluto"

La notizia squarcia la giornata, arriva inattesa, nonostante gli 86 anni e il terribile male che lo affliggeva da tempo: Silvio Berlusconi è morto. Arriva inattesa perché il Cavaliere, per ammiratori e oppositori, è stato un dato di fatto per la vita pubblica italiana, per decenni. Ha dettato l'agenda, anche quella dei detrattori. Ha diviso come forse nessun'altro la Penisola. La notizia, sempre infausta - la vita di un uomo si è spenta - giunge anche all'ex senatore forzista Luigi Vitali. C'è tempo per ragionare su un'analisi politica, storica, forse anche antropologica. L'immediatezza del trapasso impone di soffermarsi sul lato migliore, riconosciuto come tale anche da chi Berlusconi non lo amava, ma lo detestava: il lato umano del Cavaliere. BrindisiReport ha chiesto a Luigi Vitali, nato 68 anni fa a Taranto ma francavillese doc, di raccontare quel lato, per come lo ha conosciuto. Vitali è stato parlamentare di lungo corso, sempre forzista, e anche sottosegretario alla Giustizia.

Sicuramente, va riconosciuto, Berlusconi ha segnato l'Italia. Cosa lascia il Cavaliere?

"E' come se fosse morto il mio padre politico, è una perdita grave. Eravamo abituati a ritenerlo immortale, invece anche per lui è arrivato il momento in cui non c'è stato più niente da fare. Lascia un vuoto incolmabile non solo in Forza Italia, ma anche nel panorama imprenditoriale e polico, nazionale e internazionale. Un uomo come Berlusconi nasce una volta ogni 200 anni, è chiaro che questo evento lascerà il segno per molto tempo".

Qual era la caratteristica saliente dell'uomo Silvio Berlusconi?

"Berlusconi era una persona di grande generosità. Giusto per rendere l'idea: quando si trattava di prendere delle decisioni - diciamo - sconvenienti, erano gli altri a prenderle, non lui. Non avrebbe mai sostituito un coordinatore, redarguito un dirigente o avvicendato un personaggio. Per lui esisteva soltanto il 'dare' e quindi le decisioni più antipatiche venivano prese quasi a sua insaputa. Lui si dispiaceva di questo, pur senza delegittimare il decisore. Manifestava al soggetto destinatario di questo provvedimento il suo disappunto, il suo dispiacere".

Lei si è trovato in una situazione analoga, giusto?

"Sì, nel 2018 venni sostituito alla guida di Forza Italia in Puglia, mentre il presidente si trovava a Merano per un periodo di riposo. Tornato ad Arcore, apprese di questo movimento e mi chiamò dispiacendomi di quanto accaduto. Ma, ripeto, aveva anche la serietà di non delegittimare chi aveva preso la decisione".

Quando è stato il suo primo incontro con il Cavaliere?

"Risale al 1996, dopo le elezioni. Venne in Parlamento a presentarsi ai nuovi eletti. Poi, subito dopo, nacque un rapporto intimo e personale perché, su proposta dell'onorevole Leccisi, suo amico, io venni nominato commissario del partito per la provincia di Lecce. Il presidente mi chiamò e mi disse: 'Pino mi ha parlato di te, vai a Lecce perché c'è una situazione complicata, ma nel fare le tue scelte ricorda i desiderata di Pino Leccisi'. E così feci".

Lo conosceva da molto. Come si presentava dal vivo?

"Lui dava di sé sempre un'immagine perfetta, sempre curata. Onestamente, era una persona così affabile, così piena di vita, così interessata a tutto, che anche la sua età passava in secondo piano. Lui si trovava a proprio agio tranquillamente tra i giovani, tra i meno giovani, tra i coetanei. Io lo ricordo così: una persona eccezionale, non posso dire altro".

C'è il momento "finale" in cui un uomo fa i conti con se stesso. Berlusconi come è arrivato a questo momento?

"Ci è arrivato come protagonista assoluto. E poi era una persona 'vera', dal punto dei vista dei pregi e dei difetti, assolutamente umana. Non nascondeva né gli uni, né gli altri. Erano questi la sua forza, la sua naturalezza, chiunque provava empatia nei suoi confronti. Molti personaggi politici tendono a nascondere i propri vizi e a esaltare le proprie virtù. Berlusconi era generoso, spontaneo, esagerato sia nelle sue virtù che nei suoi limiti, questo è il Berlusconi che ho conosciuto".

Nel 1994 nasce ufficiosamente la Seconda Repubblica. Questo periodo si conclude oggi, secondo lei?

"Assolutamente sì. Cambia tutto il panorama politico. Il presidente è stato il protagonista assoluto della Seconda Repubblica, è stato determinante in tutte le scelte importanti. L'ultima volta è stata nel 2021, quando ha lanciato l'idea delle larghe intese, pur di andare avanti, poiché in piena pandemia tutto serviva al Paese, fuorché nuove elezioni. Andò anche contro la propria natura proponendo un accordo col Partito Democratico nell'interesse del Paese, tanto per dare l'idea della statura dell'uomo".

E' stato anche ospite del Cavaliere. Ha un ricordo particolare?

"Sono stato sia ad Arcore che a villa Maria, quando il presidente Berlusconi aveva una relazione con Francesca Pascale. Lui era un eccezionale padrone di casa, squisito, riempiva di attenzioni i propri ospiti. Ogni cena o pranzo terminava con i suoi cadeaux. Come padrone di casa era impareggiabile".

Dalle sue parole emerge la figura di un uomo generoso. E' stato contraccambiato?

"No, non interamente. Lui faceva molta beneficenza e se ne doleva quando questo gesto diventava pubblico, in quanto riteneva che fosse un atto personale e intimo, del quale non bisognava fare pubblicità e propaganda. Lui ha fatto tantissimo bene. Sono convinto che non ha ricevuto quanto ha dato".

Imprenditoria, comunicazioni, calcio, politica. E la lista sarebbe ancora lunga. Chi è stato davvero Berlusconi?

"E' stato un grande. Ogni cosa che ha fatto, l'ha fatta con impegno, con profitto e con un successo. E' stato un grande uomo, per l'appunto".