Matematica, a una laureata di Torchiarolo il premio Soliani dell'UniSalento

È stato assegnato alla dottoressa Linda Albanese il premio di studio “Giulio Soliani” - edizione 2021. Il premio viene bandito dal 2016 per onorare - appunto - la memoria del professor Soliani, tra i primi docenti dell’allora facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali e del dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Lecce. Grazie al contributo della famiglia Soliani-Mazzotta, con questo premio si vogliono incoraggiare le ricerche di giovani laureati e laureate magistrali dell’Università del Salento, promuovendo lo sviluppo della ricerca di base e l’interesse di ricerca nei settori della Fisica teorica, Fisica matematica e Biomatematica.



Nel corso della cerimonia di conferimento del premio, che si è tenuta nell’aula “Raimondo Anni” del dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” questo pomeriggio (lunedì 15 novembre 2021), Linda Albanese ha illustrato i contenuti della sua tesi magistrale “Replica Symmetry Breaking in neural networks: rigorous results”.





Linda Albanese, 24 anni, è originaria di Torchiarolo (Brindisi). Si è laureata in Matematica a pieni voti presso il dipartimento di Matematica e fisica “Ennio De Giorgi” ed è stata alunna della Scuola Superiore Isufi, dove ha ottenuto la licenza con lode. Attualmente è dottoranda a UniSalento in Matematica e Informatica - XXXVI ciclo; il suo progetto di ricerca verte sui modelli matematici per l’intelligenza artificiale, tutor i professori Adriano Barra (UniSalento) ed Elena Agliari (Università di Roma “La Sapienza”).