Lavoratori agricoli esclusi dal decreto sostegni: protesta davanti alla prefettura di Bari

BRINDISI - Anche una rappresentanza dei lavoratori agricoli della provincia di Brindisi sarà presente venerdì prossimo, a Bari in piazza Prefettura, per prendere parte alla manifestazione regionale promossa dalle Federazioni Nazionali Fai-Flaie Uila, per ribadire le ragioni rivendicative rispetto alla decisa esclusione dalle misure di ristoro contenuti nel Dl sostegno.

"In piazza, pur nel rispetto delle norme anti assembramento Covid, nella giornata di sciopero generale della categoria, per testimoniare la rabbia e lo sconforto delle donne e degli uomini mortificati ingiustamente dalle misure che non hanno voluto ristorare un settore ed una categoria in trincea, sin dall’inizio della pandemia, che pur lavorando in condizioni di rischio estremo, ha assicurato alle tavole italiane, e non solo, prodotti alimentari e prelibatezze made in Italy". Scrivono i segretari territoriali Antonio La Fortuna (Fai Cisl), Cosimo Della Porta (Flai Cgil) e Luigi Vizzino (Uila Uil).

"In piazza anche per rivendicare il riconoscimento, ai fini previdenziali, delle giornate lavorate nell’anno 2019 a favore di tutti quei lavoratori che per effetto della emergenza sanitaria hanno lavorato meno perdendo salario e indennità previdenziali. Alle organizzazioni Datoriali Cia-Coldiretti e Confagricoltura, l’invito a chiudere il negoziato sul rinnovo del Cpl, scaduto ormai da 15 mesi, sottoscrivendo l’intesa".

"I rappresentanti sindacali territoriali saranno alla testa dei manifestanti per testimoniare il grido di dolore di una categoria essenziale per il Paese e dimenticata nel momento delle misure di sostegno. In queste ore di febbrili trattative con il Governo e con i competenti Ministeri l’auspicio che si corri ai ripari disponendo per il soddisfacimento delle legittime aspettative degli operai agricoli e florovivaisti".