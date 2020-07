Cavalcaferrovia in costruzione: entro fine anno la fine dei lavori

BRINDISI – Procedono a ritmo spedito i lavori di realizzazione di due nuovi cavalcaferrovia in provincia di Brindisi, che permetteranno di eliminare altrettanti passaggi a livello.

Nelle campagne di Restinco, le travi sono già state posate. E’ al 90 per cento il cantiere dell’opera che sovrasterà la linea ferroviaria Lecce-Bari. Nelle campagne di San Vito dei Normanni, invece, comincerà alla fine di agosto la posa delle travi del cavalcaferrovia che si trova poco prima delle grotte di San Biagio, sulla strada provinciale che da San Vito porta ad Apani.

Da quanto appreso da Rfi (Rete ferroviaria italiana), entrambe le strutture saranno completate entro la fine dell’anno. In questo modo migliorerà ulteriormente la viabilità lungo le arterie periferiche della provincia di Brindisi. Sempre nelle campagne fra San Vito dei Normanni e Carovigno, in località Serranova, nel settembre 2016 era stato inaugurato un altro cavalcaferrovia, sorto al posto di un passaggio a livello. Nel febbraio 2018, invece, tra passaggi a livello sono stati chiusi in via Tuppina e via Tenente, nell’agro di Fasano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Brindisi usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery