Lavori in corso, divieto di sosta in Piazza Crispi e di transito in via Benedetto Brin

BRINDISI - L'esecuzione di lavori in alcuni punti nevralgici della città, nelle prossime ore determinerà la disposizione di due divieti stradali che interesseranno gli automobilisti brindisini.

Per consentire lavori di ripristino del manto stradale, per precedenti interventi di realizzazione dell’impianto elettrico interrato, è stato programmato un divieto di transito in via Benedetto Brin nel senso di marcia in direzione Casale, a partire da domani (mercoledì 26 aprile) e fino sabato prossimo (29 aprile) dalle ore 07:00 alle 17:00.

I veicoli in transito su via Ciciriello, in direzione Casale, giunti all’intersezione con la via A. Vespucci avranno l’obbligo di svolta a destra in direzione di quest’ultima.

I veicoli in transito su via Nicola Brandi o Ruggero De Simone in direzione Casale - invece - avranno l’obbligo di svolta in via Ciciriello e giunti alla rotonda con via provinciale S.Vito potranno tornare indietro per procedere in via A. Vespucci.

Inoltre, al fine di proseguire i lavori di indagini geognostiche e strutturali della stazione ferroviaria di Brindisi, funzionali al progetto di riqualificazione e ammodernamento della stessa, è stato disposto il divieto di sosta su Piazza Crispi con rimozione dei veicoli, dalle 06:00 di domani (26 aprile) e sino alle ore 24:00 di giovedì (27 aprile).

Sono esclusi dal presente provvedimento i veicoli delle forze dell’ordine, i mezzi di soccorso e quelli utilizzati per l’esecuzione dei lavori.