Lavori "epocali" in città: da potenziare più di 16 chilometri di rete idrica

CEGLIE MESSAPICA - In una conferenza stampa svoltasi giovedì 28 marzo 2024, presso la sala istituzionale del Comune di Ceglie Messapica, i tecnici di Acquedotto Pugliese hanno illustrato l'intervento che servirà per potenziare la rete idrica di Ceglie Messapica ed eliminare le dispersioni sulle stesse condotte. Presente anche la società incaricata dei lavori. La città di Ceglie Messapica sarà interessata con interventi che riguarderanno circa 16,5 km di rete idrica e che il sindaco Angelo Palmisano ha definito "epocale", ringraziando il presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli.

Il massiccio intervento, progettato da Acquedotto Pugliese e commissionato da Autorità Idrica Pugliese, partirà ad aprile e oltre alla città di Ceglie Messapica coinvolgerà altri sette comuni della provincia di Brindisi. Tra i temi trattati durante la conferenza stampa, anche il quelli relativi al ripristino della sede stradale dopo il passaggio delle nuove condotte. L'accordo raggiunto prevede il ripristino di tutte le strade interessate dai lavori, interventi che l'Amministrazione comunale monitorerà con massima attenzione.

Da parte di Aqp l'invito a sensibilizzare i cittadini su eventuali piccoli disagi e le rassicurazioni sulla normale continuità del servizio. I vertici tecnici di Aqp, durante l'incontro, inoltre, hanno assicurato che i lavori terranno conto delle necessità anche dei privati e degli imprenditori locali, e verrà limitata l'interferenza con gli eventi estivi e invernali che il Comune organizzerà.



"Un intervento epocale - ha sottolineato il sindaco Angelo Palmisano - e che porterà un beneficio davvero significativo a tutta la nostra comunità, poiché verranno finalmente rifatte le condotte idriche. Per questo motivo ringrazio il presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli per la grande attenzione che pone verso i territori e i bisogni delle comunità. Un intervento davvero importante, che risolverà il fenomeno delle perdite all'interno della rete idrica e che impatterà in maniera significativa sulla nostra città con oltre 16 km di lavori. Ci saranno inevitabilmente alcuni piccoli disagi durante i lavori, per questo chiedo collaborazione a tutti i miei concittadini rassicurando che al termine avremo una rete idrica efficiente e senza perdite. Nel corso degli interventi, da parte dell'Amministrazione comunale sarà costante il monitoraggio con i tecnici di Aqp".